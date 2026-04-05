Владимир Зеленский прибыл с визитом в Сирию

Владимир Зеленский прибыл в Сирию с официальным визитом.

В воскресенье, 5 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сирию, чтобы встретиться с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Это первый визит Президента Украины в Сирию с 2002 года.

Кроме того, турецкое агентство Anadolu сообщает, что в Сирию также прибыл министр иностранных дел Сирии Хакан Фидан, который проведет трехстороннюю встречу с Зеленским, посещающим Сирию, и сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа.

Позже украинский лидер сообщил, что сейчас находится в Дамаске.

«Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни», — сказал он.

