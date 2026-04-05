Володимир Зеленський приїхав із візитом до Сирії

Володимир Зеленський прибув до Сирії з офіційним візитом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 5 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Сирії, щоб зустрітися з президентом країни Ахмедом аль-Шараа. Про це повідомило сирійське інформаційне агентство SANA.

Це перший візит Президента України до Сирії з 2002 року.

Крім того, турецьке агентство Anadolu повідомляє, що до Сирії також прибув міністр закордонних справ Сирії Хакан Фідан, який проведе тристоронню зустріч із Зеленським, який відвідує Сирію, та сирійським президентом Ахмедом аш-Шараа.

Пізніше український лідер повідомив, що зараз знаходиться в Дамаску.

«Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.