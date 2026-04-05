В ТЦК напомнили о последствиях неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации
21:42, 5 апреля 2026
В ТЦК объяснили, что происходит, если не оплатить штраф за нарушение правил мобилизации.
Волынский областной ТЦК напомнил, какие последствия наступают при неуплате штрафов за нарушение правил мобилизации.
Что происходит, если не оплатить штраф
Если в течение 15 дней в ТЦК не поступили сведения об оплате или обжаловании штрафа в суде, ТЦК имеет право направить постановление в исполнительную службу для принудительного исполнения.
Распространенные нарушения воинского учета
- несвоевременное обновление данных;
- неявка по повестке для уточнения данных;
- непрохождение ВЛК по мобилизационному распоряжению;
- другие нарушения.
Как люди узнают о штрафе
- через приложение «Резерв+»;
- от групп оповещения;
- от органов полиции при проверке, когда лицо уже внесено в розыск.
Важные моменты относительно оплаты и исполнения
- ст. 307 КУоАП: на оплату штрафа предоставляется 15 дней;
- удвоение суммы при принудительном взыскании: добавляются 10% сбор и расходы на производство;
- исполнители могут мгновенно блокировать карты: арест счетов, имущества, ограничение права управления автомобилем;
- подача иска в суд приостанавливает 15-дневный срок до окончательного решения;
- иск не приостанавливает арест счетов автоматически: чтобы избежать блокировки карт во время суда, подается отдельное ходатайство.
