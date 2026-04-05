В ТЦК напомнили о последствиях неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации

Фото: volynnews.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК напомнил, какие последствия наступают при неуплате штрафов за нарушение правил мобилизации.

Что происходит, если не оплатить штраф

Если в течение 15 дней в ТЦК не поступили сведения об оплате или обжаловании штрафа в суде, ТЦК имеет право направить постановление в исполнительную службу для принудительного исполнения.

Распространенные нарушения воинского учета

несвоевременное обновление данных;

неявка по повестке для уточнения данных;

непрохождение ВЛК по мобилизационному распоряжению;

другие нарушения.

Как люди узнают о штрафе

через приложение «Резерв+»;

от групп оповещения;

от органов полиции при проверке, когда лицо уже внесено в розыск.

Важные моменты относительно оплаты и исполнения

ст. 307 КУоАП: на оплату штрафа предоставляется 15 дней;

удвоение суммы при принудительном взыскании: добавляются 10% сбор и расходы на производство;

исполнители могут мгновенно блокировать карты: арест счетов, имущества, ограничение права управления автомобилем;

подача иска в суд приостанавливает 15-дневный срок до окончательного решения;

иск не приостанавливает арест счетов автоматически: чтобы избежать блокировки карт во время суда, подается отдельное ходатайство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.