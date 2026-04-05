  1. В Украине

В ТЦК напомнили о последствиях неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации

21:42, 5 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ТЦК объяснили, что происходит, если не оплатить штраф за нарушение правил мобилизации.
Фото: volynnews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК напомнил, какие последствия наступают при неуплате штрафов за нарушение правил мобилизации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что происходит, если не оплатить штраф

Если в течение 15 дней в ТЦК не поступили сведения об оплате или обжаловании штрафа в суде, ТЦК имеет право направить постановление в исполнительную службу для принудительного исполнения.

Распространенные нарушения воинского учета

  • несвоевременное обновление данных;
  • неявка по повестке для уточнения данных;
  • непрохождение ВЛК по мобилизационному распоряжению;
  • другие нарушения.

Как люди узнают о штрафе

  • через приложение «Резерв+»;
  • от групп оповещения;
  • от органов полиции при проверке, когда лицо уже внесено в розыск.

Важные моменты относительно оплаты и исполнения

  • ст. 307 КУоАП: на оплату штрафа предоставляется 15 дней;
  • удвоение суммы при принудительном взыскании: добавляются 10% сбор и расходы на производство;
  • исполнители могут мгновенно блокировать карты: арест счетов, имущества, ограничение права управления автомобилем;
  • подача иска в суд приостанавливает 15-дневный срок до окончательного решения;
  • иск не приостанавливает арест счетов автоматически: чтобы избежать блокировки карт во время суда, подается отдельное ходатайство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]