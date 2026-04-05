  1. В Україні

У ТЦК нагадали про наслідки несплати штрафів за порушення правил мобілізації

21:42, 5 квітня 2026
Фото: volynnews.com
Волинський обласний ТЦК нагадав, які наслідки несплати штрафів за порушення правил мобілізації.

Що відбувається, якщо не сплатити штраф

Якщо протягом 15 днів до ТЦК не надійшли відомості про сплату або оскарження штрафу до суду, ТЦК має право направити постанову виконавчій службі для примусового виконання.

Поширені порушення військового обліку

- Несвоєчасне оновлення даних

- Неявка за повісткою для уточнення даних

- Непроходження ВЛК за мобілізаційним розпорядженням

- Інші порушення

Як люди дізнаються про штраф

- Через додаток Резерв+

- Від груп оповіщення

- Від органів поліції під час перевірки, коли особу вже внесено до розшуку

Важливі моменти щодо сплати та виконання

- Ст.307 КУпАП: на сплату штрафу надається 15 днів

- Подвоєння суми при примусовому стягненні: додаються 10% збір та витрати на провадження

- Виконавці можуть миттєво блокувати картки: арешт рахунків, майна, обмеження права керування авто

- Подання позову до суду зупиняє 15-денний строк до остаточного рішення

- Позов не зупиняє арешт рахунків автоматично: щоб уникнути блокування карток під час суду, подають окреме клопотання.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

