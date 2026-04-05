Суд в Полтавской области вынес приговор мужчине, который отказался получить повестку и не явился в ТЦК

Мужчина предстал перед судом за уклонение от мобилизации.

Котелевский районный суд Полтавской области признал местного жителя виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Как установил суд, в августе 2025 года мужчине надлежащим образом вручили повестку с требованием прибыть для отправки в воинскую часть. Несмотря на это, он отказался ее получить и без уважительных причин не явился в установленное время в территориальный центр комплектования, чем фактически уклонился от мобилизации.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Среди причин своего поступка он назвал сложные семейные обстоятельства — необходимость ухода за тяжело больным отцом. На момент рассмотрения дела в суде он уже имеет официальную отсрочку от мобилизации.

Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и положительную характеристику обвиняемого. Обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было.

В результате суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время на основании ст. 75 УК Украины мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

В течение этого периода он обязан периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без согласования..

