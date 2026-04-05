Суд на Полтавщині виніс вирок чоловіку, який відмовився отримати повістку та не з’явився до ТЦК

21:25, 5 квітня 2026
Чоловік постав перед судом за ухилення від мобілізації.
Котелевський районний суд Полтавської області визнав місцевого жителя винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Як встановив суд, у серпні 2025 року чоловіку належним чином вручили повістку з вимогою прибути для відправки до військової частини. Попри це, він відмовився її отримати та без поважних причин не з’явився у визначений час до територіального центру комплектування, чим фактично ухилився від мобілізації.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Серед причин свого вчинку він назвав складні сімейні обставини — необхідність догляду за тяжкохворим батьком. На момент розгляду справи у суді він уже має офіційну відстрочку від мобілізації.

Суд врахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей та позитивну характеристику обвинуваченого. Обставин, що обтяжують покарання, встановлено не було.

У результаті суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас на підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Протягом цього періоду він зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без погодження.

