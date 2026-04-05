Суд на Полтавщині виніс вирок чоловіку, який відмовився отримати повістку та не з’явився до ТЦК

Чоловік постав перед судом за ухилення від мобілізації.

Котелевський районний суд Полтавської області визнав місцевого жителя винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Як встановив суд, у серпні 2025 року чоловіку належним чином вручили повістку з вимогою прибути для відправки до військової частини. Попри це, він відмовився її отримати та без поважних причин не з’явився у визначений час до територіального центру комплектування, чим фактично ухилився від мобілізації.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Серед причин свого вчинку він назвав складні сімейні обставини — необхідність догляду за тяжкохворим батьком. На момент розгляду справи у суді він уже має офіційну відстрочку від мобілізації.

Суд врахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей та позитивну характеристику обвинуваченого. Обставин, що обтяжують покарання, встановлено не було.

У результаті суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас на підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Протягом цього періоду він зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без погодження.

