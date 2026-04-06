Россияне ударили по многоэтажке в Одессе: погибли три человека, среди них — ребенок

В результате удара ранены 10 человек, под завалами ищут пострадавших.

В ночь на 6 апреля российские войска осуществили массированную атаку Одессы ударными беспилотниками. В результате обстрела погибли три человека, среди них — один ребенок, еще десять получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По словам Лысака, зафиксированы попадания в жилую застройку в Приморском и Киевском районах города. В одном из районов беспилотник попал в многоэтажный дом. В результате удара здание получило значительные разрушения — разрушены этажи с третьего по пятый.

Кроме жилых домов, под удар попали объекты инфраструктуры, административные здания и автомобили.

Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели ликвидировали все пожары. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами могут оставаться люди.

