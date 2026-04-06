Россияне ударили по многоэтажке в Одессе: погибли три человека, среди них — ребенок

08:12, 6 апреля 2026
В результате удара ранены 10 человек, под завалами ищут пострадавших.
В ночь на 6 апреля российские войска осуществили массированную атаку Одессы ударными беспилотниками. В результате обстрела погибли три человека, среди них — один ребенок, еще десять получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По словам Лысака, зафиксированы попадания в жилую застройку в Приморском и Киевском районах города. В одном из районов беспилотник попал в многоэтажный дом. В результате удара здание получило значительные разрушения — разрушены этажи с третьего по пятый.

Кроме жилых домов, под удар попали объекты инфраструктуры, административные здания и автомобили.

Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели ликвидировали все пожары. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами могут оставаться люди.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА

Правительство утвердило порядок охраны активов, привлечения специализированных организаций и контроля за состоянием отдельных категорий имущества.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

