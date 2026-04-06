Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі: загинули троє людей, серед них — дитина
У ніч проти 6 квітня російські війська здійснили масовану атаку Одеси ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них — одна дитина, ще десятеро дістали поранення.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ та начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами Лисака, зафіксовані влучання у житлову забудову в Приморському та Київському районах міста. В одному з районів безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Унаслідок удару будівля зазнала значних руйнувань — зруйновано поверхи з третього по п’ятий.
Крім житлових будинків, під удар потрапили об’єкти інфраструктури, адміністративні будівлі та автомобілі.
Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували всі пожежі. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами можуть залишатися люди.
