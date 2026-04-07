Украинская мука выходит на рынок Китая: что предусматривает новое соглашение

Украина и Китай подписали протокол, позволяющий экспорт украинской муки.

Госпродпотребслужба вместе с Генеральной таможенной администрацией Китайской Народной Республики подписали протокол, устанавливающий инспекционные, фитосанитарные и санитарные требования к экспорту украинской пшеничной муки в КНР. Документ регламентирует правила производства, контроля качества, сертификации и условий поставок продукции на китайский рынок.

Протокол подписали глава Госпотребслужбы Сергей Ткачук, от Генеральной таможенной администрации КНР - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Ма Шенкунь.

Документ предусматривает государственный надзор и контроль на всех этапах – от выращивания пшеницы до экспорта готовой продукции, включая производство, хранение и транспортировку.

«Согласованный Протокол формирует четкий и прозрачный механизм доступа украинской пшеничной муки на рынок Китайской Народной Республики. Он устанавливает процедуры контроля и сертификации, позволяющие подтвердить соответствие украинской продукции требованиям КНР и обеспечить стабильность экспортных поставок», – подытожил Сергей Ткачук.

