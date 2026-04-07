  1. В Україні

Українське борошно виходить на ринок Китаю: що передбачає нова угода

14:10, 7 квітня 2026
Україна та Китай підписали протокол, який дозволить експорт українського борошна.
Держпродспоживслужба разом із Генеральною митною адміністрацією Китайської Народної Республіки підписали протокол, який встановлює інспекційні, фітосанітарні та санітарні вимоги до експорту українського пшеничного борошна до КНР. Документ регламентує правила виробництва, контролю якості, сертифікації та умов постачання продукції на китайський ринок.

Протокол підписали голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, від Генеральної митної адміністрації КНР – Надзвичайний та Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь.

Документ передбачає державний нагляд і контроль на всіх етапах – від вирощування пшениці до експорту готової продукції, включаючи виробництво, зберігання та транспортування.

«Узгоджений Протокол формує чіткий і прозорий механізм доступу українського пшеничного борошна на ринок Китайської Народної Республіки. Він встановлює процедури контролю та сертифікації, що дозволяють підтвердити відповідність української продукції вимогам КНР і забезпечити стабільність експортних поставок», – підсумував Сергій Ткачук.

