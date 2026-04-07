  1. В Украине

Минразвития начало реорганизацию аэропорта «Борисполь» в акционерное общество

14:46, 7 апреля 2026
Аэропорт преобразуют в акционерное общество со 100% государственной собственностью.
Минразвития начало реорганизацию аэропорта «Борисполь» в акционерное общество
Министерство развития общин и территорий приняло решение о реорганизации государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Речь идет о преобразовании предприятия в акционерное общество со 100% государственной собственностью. Новое юридическое лицо будет определено правопреемником всего имущества, прав и обязанностей государственного предприятия.

Что предусматривает реорганизация

Согласно приказу №388, преобразование состоится в соответствии с нормами Гражданского кодекса и специального законодательства по управлению государственной собственностью. Уставный капитал будущего акционерного общества сформируют на основе государственного имущества по балансовой стоимости, за исключением активов, которые не подлежат включению.

Кредиторам предоставлено два месяца с момента обнародования сообщения для заявления своих требований.

Созданы две комиссии

Для проведения реорганизации сформированы:

  • комиссия по преобразованию, которую возглавил генеральный директор предприятия Алексей Дубревский;
  • инвентаризационная комиссия для оценки имущества.

Комиссия по преобразованию будет отвечать за подготовку плана реорганизации, проекта устава, передаточного акта и коммуникацию с кредиторами. Также она должна обеспечить соблюдение трудовых гарантий работников.

Инвентаризационная комиссия проведет полную проверку активов и обязательств предприятия и передаст результаты в министерство.

Контроль и дальнейшие шаги

Приказ вступит в силу одновременно с правительственным решением о согласовании реорганизации. Контроль за выполнением возложен на заместителя министра Сергея Деркача.

После завершения процедуры комиссия должна отчитаться Министерству развития общин и территорий Украины о принятых мерах.

Борисполь аэропорт Министерство развития общин и территорий

