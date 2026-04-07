Мінрозвитку розпочало реорганізацію аеропорту «Бориспіль» у акціонерне товариство

14:46, 7 квітня 2026
Аеропорт перетворять на акціонерне товариство зі 100% державною власністю.
Міністерство розвитку громад та територій ухвалило рішення про реорганізацію державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Йдеться про перетворення підприємства на акціонерне товариство зі 100% державною власністю. Нову юридичну особу визначать правонаступником усього майна, прав і обов’язків державного підприємства.

Що передбачає реорганізація

Згідно з наказом №388, перетворення відбудеться відповідно до норм Цивільного кодексу та спеціального законодавства щодо управління державною власністю. Статутний капітал майбутнього акціонерного товариства сформують на основі державного майна за балансовою вартістю, за винятком активів, які не підлягають включенню.

Кредиторам надано два місяці з моменту оприлюднення повідомлення для заявлення своїх вимог.

Створено дві комісії

Для проведення реорганізації сформовано:

  • комісію з перетворення, яку очолив генеральний директор підприємства Олексій Дубревський;
  • інвентаризаційну комісію для оцінки майна.

Комісія з перетворення відповідатиме за підготовку плану реорганізації, проєкту статуту, передавального акта та комунікацію з кредиторами. Також вона має забезпечити дотримання трудових гарантій працівників.

Інвентаризаційна комісія проведе повну перевірку активів і зобов’язань підприємства та передасть результати до міністерства.

Контроль і наступні кроки

Наказ набере чинності одночасно з урядовим рішенням про погодження реорганізації. Контроль за виконанням покладено на заступника міністра Сергія Деркача.

Після завершення процедури комісія має відзвітувати Міністерству розвитку громад та територій України про виконані заходи.

