Штраф или пеня, аванс или задаток – в чем разница между юридическими терминами, которые звучат похоже

22:18, 7 апреля 2026
Специалисты разъяснили разницу между пятью наиболее распространенными парами терминов.
Штраф или пеня, аванс или задаток – в чем разница между юридическими терминами, которые звучат похоже
В правовых документах, судебных решениях или консультациях юристов часто можно услышать слова, которые звучат похоже, но имеют разное юридическое значение.

В Министерстве юстиции объяснили сложные юридические термины простым языком. В частности, речь идет о базовых понятиях, которые часто встречаются в договорах, судебных решениях и комментариях юристов, но нередко вызывают путаницу.

В частности, специалисты разъяснили разницу между пятью наиболее распространенными парами терминов:

Договор vs Контракт

Договор — это соглашение между двумя или более сторонами об их правах и обязанностях (например, договор аренды, купли-продажи, оказания услуг).

Контракт — это разновидность договора, которая обычно используется в более формализованных сферах (например, трудовой контракт, контракт на военную службу).

То есть контракт — это тот же договор, но со специальными условиями или в форме, определенной законом.

Расторжение договора vs Признание договора недействительным

Расторжение договора — прекращение действия правоотношений по договору, который был заключен надлежащим образом.

Признание договора недействительным — это когда договор считается таким, что не создавал юридических последствий, в связи с нарушением требований закона при его заключении.

То есть в случае расторжения договор существовал, но был прекращен. Если же договор признан недействительным — он считается таким, что не существовал.

Штраф vs Пеня

Штраф — это определенная денежная сумма или процент, подлежащий уплате в случае нарушения обязательства.

Пеня — исчисляется в процентах от суммы несвоевременно выполненного обязательства за каждый день просрочки

Общее название — неустойка, а штраф и пеня — это ее виды.

Правоспособность vs Дееспособность

Правоспособность — это способность лица иметь права и обязанности, которая возникает с момента рождения.

Дееспособность — это способность своими действиями приобретать права и обязанности, а также самостоятельно их реализовывать: заключать договоры, распоряжаться имуществом, нести ответственность и т.п. Полная дееспособность обычно наступает с 18 лет.

Проще говоря, правоспособность — «могу иметь права», дееспособность — «могу сам реализовывать права».

Задаток vs Аванс

Аванс — является предварительной оплатой, которая подлежит возврату в случае невыполнения обязательства, если иное не установлено договором.

Задаток — это тоже предварительная оплата, но он является гарантией выполнения обязательства.

Если договор не выполнила сторона, которая дала задаток, — деньги не возвращаются. Если договор не выполнила сторона, которая получила задаток, — она должна вернуть его в двойном размере.

Проще говоря, аванс — это предоплата, а задаток — предоплата с элементом ответственности.

В Минюсте отметили, что термины использованы в понимании гражданского законодательства.

