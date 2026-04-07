Штраф или пеня, аванс или задаток – в чем разница между юридическими терминами, которые звучат похоже
В правовых документах, судебных решениях или консультациях юристов часто можно услышать слова, которые звучат похоже, но имеют разное юридическое значение.
В Министерстве юстиции объяснили сложные юридические термины простым языком. В частности, речь идет о базовых понятиях, которые часто встречаются в договорах, судебных решениях и комментариях юристов, но нередко вызывают путаницу.
В частности, специалисты разъяснили разницу между пятью наиболее распространенными парами терминов:
Договор vs Контракт
Договор — это соглашение между двумя или более сторонами об их правах и обязанностях (например, договор аренды, купли-продажи, оказания услуг).
Контракт — это разновидность договора, которая обычно используется в более формализованных сферах (например, трудовой контракт, контракт на военную службу).
То есть контракт — это тот же договор, но со специальными условиями или в форме, определенной законом.
Расторжение договора vs Признание договора недействительным
Расторжение договора — прекращение действия правоотношений по договору, который был заключен надлежащим образом.
Признание договора недействительным — это когда договор считается таким, что не создавал юридических последствий, в связи с нарушением требований закона при его заключении.
То есть в случае расторжения договор существовал, но был прекращен. Если же договор признан недействительным — он считается таким, что не существовал.
Штраф vs Пеня
Штраф — это определенная денежная сумма или процент, подлежащий уплате в случае нарушения обязательства.
Пеня — исчисляется в процентах от суммы несвоевременно выполненного обязательства за каждый день просрочки
Общее название — неустойка, а штраф и пеня — это ее виды.
Правоспособность vs Дееспособность
Правоспособность — это способность лица иметь права и обязанности, которая возникает с момента рождения.
Дееспособность — это способность своими действиями приобретать права и обязанности, а также самостоятельно их реализовывать: заключать договоры, распоряжаться имуществом, нести ответственность и т.п. Полная дееспособность обычно наступает с 18 лет.
Проще говоря, правоспособность — «могу иметь права», дееспособность — «могу сам реализовывать права».
Задаток vs Аванс
Аванс — является предварительной оплатой, которая подлежит возврату в случае невыполнения обязательства, если иное не установлено договором.
Задаток — это тоже предварительная оплата, но он является гарантией выполнения обязательства.
Если договор не выполнила сторона, которая дала задаток, — деньги не возвращаются. Если договор не выполнила сторона, которая получила задаток, — она должна вернуть его в двойном размере.
Проще говоря, аванс — это предоплата, а задаток — предоплата с элементом ответственности.
В Минюсте отметили, что термины использованы в понимании гражданского законодательства.
