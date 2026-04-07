Штраф чи пеня, аванс чи завдаток – у чому різниця між юридичними термінами, які звучать схоже

22:18, 7 квітня 2026
Фахівці роз’яснили різницю між п’ятьма найпоширенішими парами термінів.
У правових документах, судових рішеннях чи консультаціях юристів часто можна почути слова, які звучать схоже, але мають різне юридичне значення.

У Міністерстві юстиції пояснили складні юридичні терміни простою мовою. Зокрема, йдеться про базові поняття, які часто зустрічаються у договорах, рішеннях суду і коментарях юристів, але нерідко викликають плутанину.

Зокрема, фахівці роз’яснили різницю між п’ятьма найпоширенішими парами термінів:

Договір vs Контракт

Договір — це домовленість між двома або більше сторонами про їхні права та обов’язки (наприклад, договір оренди, купівлі-продажу, надання послуг).

Контракт — це різновид договору, який зазвичай використовується у більш формалізованих сферах (наприклад, трудовий контракт, контракт на військову службу).

Тобто контракт — це той самий договір, але зі спеціальними умовами або у визначеній законом формі.

Розірвання договору vs Визнання договору недійсним

Розірвання договору — припинення дії правовідносин за договором, який був укладений належним чином.

Визнання договору недійсним — це коли договір вважається таким, що не створював юридичних наслідків, у зв’язку з порушенням вимог закону при його укладенні.

Тобто, у разі розірвання договір існував, але його припинили. Якщо ж договір визнаний недійсним — він вважається таким, що не існував.

Штраф vs Пеня

Штраф — це визначена грошова сума або відсоток, що підлягає сплаті у разі порушення зобов’язання.

Пеня — обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання за кожен день прострочення

Загальна назва — неустойка, а штраф і пеня — це її види.

Правоздатність vs Дієздатність

Правоздатність — це здатність особи мати права та обов’язки, яка виникає з моменту народження.

Дієздатність — це здатність своїми діями набувати прав та обов’язків, а також самостійно їх реалізовувати: укладати договори, розпоряджатися майном, нести відповідальність тощо. Повна дієздатність зазвичай настає з 18 років.

Простіше кажучи, правоздатність — «можу мати права», дієздатність — «можу сам реалізовувати права».

Завдаток vs Аванс

Аванс — є попередньою оплатою, яка підлягає поверненню у разі невиконання зобов’язання, якщо інше не встановлено договором.

Завдаток — це теж попередня оплата, але він є гарантією виконання зобов’язання.

Якщо договір не виконала сторона, яка дала завдаток, — гроші не повертаються. Якщо договір не виконала сторона, яка отримала завдаток, — вона повинна повернути його у подвійному розмірі.

Простіше кажучи, аванс — це передоплата, а завдаток — передоплата з елементом відповідальності.

У Мінʼюсті зауважили, що терміни вжито у розумінні цивільного законодавства.

