  В Украине

В Киеве планируют повысить стоимость проезда в метро и наземном транспорте: в КГГА готовят решение

13:49, 7 апреля 2026
В Киеве готовится пересмотр тарифов на проезд в общественном транспорте — соответствующие расчеты поручили подготовить Департаментам экономики и транспорта.
В Киеве планируют повысить стоимость проезда в метро и наземном транспорте: в КГГА готовят решение
В Киеве собираются пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. Для этого Департаменты экономики и транспорта готовят соответствующие расчёты на основе экономического обоснования.

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, такое поручение было дано по обращению профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города.

По его словам, стоимость проезда в столице остаётся самой низкой в Украине и не пересматривалась с 2018 года. В то же время удорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов и логистики вынуждает городскую власть приближать тарифы к экономически обоснованному уровню.

Кличко отметил, что в рамках мероприятий по обеспечению энергоустойчивости Киевсовет будет вынужден перераспределить отдельные статьи бюджета. При этом общественный транспорт остаётся дотационным — в этом году на него предусмотрено 12 млрд грн.

Он добавил, что государство уже много лет не компенсирует в полном объёме расходы за бесплатный проезд льготных категорий пассажиров, и эти средства — сотни миллионов гривен ежегодно — покрываются из бюджета Киева.

«Сокращение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку к следующему отопительному сезону», — сообщил Виталий Кличко.

Киев транспорт

