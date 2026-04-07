  1. В Україні

У Києві планують підвищити вартість проїзду у метро та наземному транспорті: у КМДА готують рішення

13:49, 7 квітня 2026
У Києві готують перегляд тарифів на проїзд у громадському транспорті — відповідні розрахунки доручили підготувати Департаментам економіки та транспорту.
У Києві збираються переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Для цього Департаменти економіки та транспорту готують відповідні розрахунки на основі економічного обґрунтування.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, таке доручення було надано за зверненням профільних департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста.

За його словами, вартість проїзду в столиці залишається найнижчою в Україні та не переглядалася з 2018 року. Водночас здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів і логістики змушує міську владу наближати тарифи до економічно обґрунтованого рівня.

Кличко зазначив, що у межах заходів із забезпечення енергостійкості Київрада буде змушена перерозподілити окремі статті бюджету. При цьому громадський транспорт залишається дотаційним — цього року на нього передбачено 12 млрд грн.

Він додав, що держава вже багато років не компенсує в повному обсязі витрати за безоплатний проїзд пільгових категорій пасажирів, і ці кошти — сотні мільйонів гривень щороку — покриваються з бюджету Києва.

"Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", - повідомив Віталій Кличко.

Київ транспорт

