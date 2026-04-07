  1. В Украине

Доплаты в размере 20 тысяч гривен работникам критически важных объектов инфраструктуры — программа расширена, а условия обновлены

15:04, 7 апреля 2026
В программу включены новые предприятия, а подать списки работников для получения средств можно до 15 апреля через «Дію».
Фото: diia.gov.ua
В Украине расширили программу выплат по 20 тысяч гривен для энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников. Отныне присоединиться могут также предприятия, которые ликвидировали последствия обстрелов или не подали заявки ранее. Об этом сообщили в «Дії».

В программу включили компании, выполнявшие работы по ликвидации последствий российских обстрелов и аварий по обращению Киевской городской и областных военных администраций, а также те, которые пропустили предыдущий срок подачи заявок.

Подать списки работников для получения выплаты можно до 15 апреля через портал «Дія».

Единый перечень будет состоять из двух списков: основного — за март и дополнительного. В дополнительный войдут предприятия, которые ранее не подавали данные или не были включены в перечень. Для них не устанавливается ограничение по количеству работников в заявке.

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале «Дія» в качестве руководителя или уполномоченного лица, выбрать соответствующую услугу и заполнить форму до 15 апреля. Если компания уже внесена в списки министерств, форма откроется автоматически.

В заявке необходимо указать данные работников: фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, должность, банковский счет и номер телефона, после чего подписать документ квалифицированной электронной подписью.

После передачи списков в банк сотрудники получат push-уведомление в приложении «Дія», что будет означать, что средства в ближайшее время поступят на их счета.

