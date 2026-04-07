Доплати в 20 тисяч гривень працівникам критичної інфраструктури – програму розширили і оновили умови

15:04, 7 квітня 2026
До програми долучили нові підприємства, а подати списки працівників на отримання коштів можна до 15 квітня через «Дію».
В Україні розширили програму виплат по 20 тисяч гривень для енергетиків, комунальників і залізничників. Відтепер долучитися можуть також підприємства, які ліквідовували наслідки обстрілів або не подали заявки раніше. Про це повідомили в «Дії».

До програми включили компанії, що виконували роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів та аварій за зверненням Київської міської та обласних військових адміністрацій, а також ті, які пропустили попередній термін подання заяв.

Подати списки працівників для отримання виплати можна до 15 квітня через портал «Дія».

Єдиний перелік складатиметься з двох списків: основного — за березень і додаткового. До додаткового увійдуть підприємства, які раніше не подавали дані або не були включені до переліку. Для них не встановлюється обмеження щодо кількості працівників у заявці.

Щоб подати заяву, необхідно авторизуватися на порталі «Дія» як керівник або уповноважена особа, обрати відповідну послугу та заповнити форму до 15 квітня. Якщо компанія вже внесена до списків міністерств, форма відкриється автоматично.

У заявці потрібно вказати дані працівників: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посаду, банківський рахунок і номер телефону, після чого підписати документ кваліфікованим електронним підписом.

Після передачі списків до банку працівники отримають push-повідомлення в застосунку «Дія», що означатиме, що кошти найближчим часом надійдуть на їхні рахунки.

