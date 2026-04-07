В Харьковской области женщина подменила фотографию, чтобы получить 1,8 млн гривен компенсации по программе «єВідновлення»

Жительницу Изюма подозревают в незаконном получении компенсации за жилье с использованием поддельных документов и фотографии другого дома.

Правоохранители разоблачили жительницу города Изюм Харьковской области, которая незаконно завладела средствами из государственного бюджета при получении компенсации за разрушенное жилье в рамках программы «єВідновлення». Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, женщина пыталась получить выплату за свой дом в селе Заводы Изюмского района. Для этого она организовала изготовление отчета о техническом обследовании, к которому приложила фотографии другого дома с соответствующей степенью разрушения. На самом деле ее жилье имело незначительные повреждения и подлежало ремонту.

Впоследствии она подала заявление на получение жилищного сертификата. Председатель комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, несмотря на отсутствие подтверждений полного уничтожения имущества, отметил, что дом разрушен, что повлияло на результаты голосования. На основании представленных документов было принято положительное решение.

В мае 2024 года женщина получила жилищный сертификат на сумму почти 1,8 млн грн, которые впоследствии использовала для приобретения квартиры в Изюме.

