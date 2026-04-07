В Харьковской области женщина подменила фотографию, чтобы получить 1,8 млн гривен компенсации по программе «єВідновлення»
Правоохранители разоблачили жительницу города Изюм Харьковской области, которая незаконно завладела средствами из государственного бюджета при получении компенсации за разрушенное жилье в рамках программы «єВідновлення». Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, женщина пыталась получить выплату за свой дом в селе Заводы Изюмского района. Для этого она организовала изготовление отчета о техническом обследовании, к которому приложила фотографии другого дома с соответствующей степенью разрушения. На самом деле ее жилье имело незначительные повреждения и подлежало ремонту.
Впоследствии она подала заявление на получение жилищного сертификата. Председатель комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, несмотря на отсутствие подтверждений полного уничтожения имущества, отметил, что дом разрушен, что повлияло на результаты голосования. На основании представленных документов было принято положительное решение.
В мае 2024 года женщина получила жилищный сертификат на сумму почти 1,8 млн грн, которые впоследствии использовала для приобретения квартиры в Изюме.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.