  1. В Україні

На Харківщині жінка підмінила фото, щоб отримала 1,8 млн гривень компенсації за програмою «єВідновлення»

20:34, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мешканку Ізюма підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло, використавши підроблені документи та фото іншого будинку.
Фото: prokuratura_kharkiv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили мешканку міста Ізюм Харківської області, яка незаконно заволоділа коштами з державного бюджету під час отримання компенсації за зруйноване житло у межах програми «єВідновлення». Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, жінка намагалася отримати виплату за свій будинок у селі Заводи Ізюмського району. Для цього вона організувала виготовлення звіту про технічне обстеження, до якого додала фотографії іншого будинку з відповідним ступенем руйнування. Насправді її житло мало незначні пошкодження і підлягало ремонту.

Надалі вона подала заяву на отримання житлового сертифіката. Голова комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, попри відсутність підтверджень повного знищення майна, зазначив, що будинок зруйнований, що вплинуло на результати голосування. На підставі поданих документів було ухвалено позитивне рішення.

У травні 2024 року жінка отримала житловий сертифікат на суму майже 1,8 млн грн, які згодом використала для придбання квартири в Ізюмі.

Жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність голови комісії до цього злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Харків війна компенсація єВідновлення

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]