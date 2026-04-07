На Харківщині жінка підмінила фото, щоб отримала 1,8 млн гривень компенсації за програмою «єВідновлення»

Мешканку Ізюма підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло, використавши підроблені документи та фото іншого будинку.

Фото: prokuratura_kharkiv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили мешканку міста Ізюм Харківської області, яка незаконно заволоділа коштами з державного бюджету під час отримання компенсації за зруйноване житло у межах програми «єВідновлення». Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка намагалася отримати виплату за свій будинок у селі Заводи Ізюмського району. Для цього вона організувала виготовлення звіту про технічне обстеження, до якого додала фотографії іншого будинку з відповідним ступенем руйнування. Насправді її житло мало незначні пошкодження і підлягало ремонту.

Надалі вона подала заяву на отримання житлового сертифіката. Голова комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, попри відсутність підтверджень повного знищення майна, зазначив, що будинок зруйнований, що вплинуло на результати голосування. На підставі поданих документів було ухвалено позитивне рішення.

У травні 2024 року жінка отримала житловий сертифікат на суму майже 1,8 млн грн, які згодом використала для придбання квартири в Ізюмі.

Жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність голови комісії до цього злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.