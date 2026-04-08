Переход военных ВСУ на летнюю форму: когда и что входит в комплект
Весной военнослужащие ВСУ и других воинских формирований переходят на летнюю форму одежды, однако четко определенного календарного дня для этого нет. Смена униформы регулируется уставными документами, а точное время перехода зависит от погодных условий и температурного режима. Об этом рассказали в Минобороны.
Основным условием является стабильное повышение среднесуточной температуры воздуха до +15°C и выше в течение нескольких дней. Эта норма утверждена приказом Министерства обороны № 606 от 20 ноября 2017 года, который регламентирует правила ношения военной формы и знаков различия.
Непосредственное решение о переходе принимают начальники гарнизонов, старшие морские начальники или командующие различными видами и родами войск. Из-за этого в разных регионах Украины смена формы может происходить по-разному: на юге — раньше, на севере — позже.
По данным оборонного ведомства, в комплект летней полевой формы входят:
- полевая фуражка или летняя панама,
- летний полевой костюм,
- рубашка-поло, фуфайка с короткими рукавами, боевая рубашка,
- летние трекинговые носки,
- летние ботинки или полуботинки,
- брючный ремень,
- костюм ветро- и влагозащитный от осадков и ветра,
- летний шарф-труба.
При ветре разрешается носить только куртку ветро- и влагозащитного костюма, во время слабых или умеренных осадков — костюм или куртку поверх полевого костюма.
Летняя форма разработана для комфортного ношения в жару: ткани легкие, воздухопроницаемые, с высокими вентиляционными свойствами и быстрым отводом влаги. Фуфайка быстро высыхает, а летний полевой костюм имеет усиленные участки на локтях, коленях и плечах для повышенной устойчивости к повреждениям.
