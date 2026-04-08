Перехід військових ЗСУ на літню форму: коли і що входить у комплект

Перехід на літню форму в ЗСУ не прив’язаний до конкретної дати і відбувається за погодними умовами, пояснюють у Міноборони.

Навесні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань переходять на літню форму одягу, проте чітко визначеного календарного дня для цього немає. Зміна однострою регулюється статутними документами, а точний час переходу залежить від погодних умов та температурного режиму. Про це розповіли в Міноборони.

Основною умовою є стабільне підвищення середньодобової температури повітря до +15°C і вище протягом кількох днів. Цю норму затверджено наказом Міністерства оборони № 606 від 20 листопада 2017 року, який регламентує правила носіння військової форми та знаків розрізнення.

Безпосереднє рішення про перехід ухвалюють начальники гарнізонів, старші морські начальники або командувачі різних видів і родів військ. Через це в різних регіонах України зміна форми може відбуватися по-різному: на півдні — раніше, на півночі — пізніше.

За даними оборонного відомства, до комплекту літньої польової форми входять:

кашкет польовий або літня панама,

літній польовий костюм,

сорочка-поло, фуфайка з короткими рукавами, сорочка бойова,

літні трекінгові шкарпетки,

літні черевики або напівчеревики,

брючний ремінь,

костюм вітровологозахисний для опадів та вітру,

літній шарф-труба.

При вітрі дозволяється носити лише куртку вітровологозахисного костюма, під час слабких або середніх опадів — костюм або куртку поверх польового костюма.

Літня форма розроблена для комфортного носіння в спеку: тканини легкі, повітропроникні, з високими вентиляційними властивостями та швидким відведенням вологи. Фуфайка швидко висихає, а літній польовий костюм має посилені ділянки на ліктях, колінах і плечах для підвищеної стійкості до пошкоджень.

