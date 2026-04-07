Государство привлекло 1,3 млрд гривен в ходе аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа — Минфин

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов сообщило, что облигации сроком на 1,3 года с доходностью 15,15% годовых принесли почти 604 млн грн, а двухлетние ОВГЗ с доходом 15,87% годовых привлекли 656 млн грн.

С начала 2026 года государство уже получило более 124,6 млрд грн от размещения ОВГЗ, а с начала полномасштабной войны сумма привлеченных средств превысила 2,2 трлн грн. Все поступления от военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины и укрепление финансовой устойчивости государства.

Аукционы по размещению ОВГЗ проводятся каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1 000 грн, 1 000 долларов США или 1 000 евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.