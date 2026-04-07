  1. В Україні

Держава залучила 1,3 млрд гривень під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики – Мінфін

21:46, 7 квітня 2026
З початку 2026 року від розміщення військових облігацій держава отримала понад 124 млрд гривень, а загалом із 2022 року — більше 2,2 трлн гривень.
Міністерство фінансів повідомило, що облігації строком 1,3 року з дохідністю 15,15% річних принесли майже 604 млн грн, а дворічні ОВДП з доходом 15,87% річних залучили 656 млн грн.

Із початку 2026 року держава вже отримала понад 124,6 млрд грн від розміщення ОВДП, а з початку повномасштабної війни сума залучених коштів перевищила 2,2 трлн грн. Всі надходження від воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та зміцнення фінансової стійкості держави.

Аукціони з розміщення ОВДП проводяться щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

