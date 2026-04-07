Ушел из жизни Мирча Луческу — легендарный тренер «Шахтера» и «Динамо»

21:19, 7 апреля 2026
Бывший наставник скончался в возрасте 80 лет в результате сердечных осложнений, оставив после себя богатое футбольное наследие.
7 апреля стало известно о смерти Мирчи Луческу, который в последние дни находился в критическом состоянии после перенесенного инфаркта, сообщает golazo.ro. Ему было 80 лет.

Луческу возглавлял «Шахтер» и выиграл с командой 8 чемпионатов Украины, а также одержал победу в Кубке УЕФА сезона 2008/09. С киевским «Динамо» румынский тренер завоевал один чемпионский титул.

За свою 47-летнюю карьеру Луческу работал также с «Динамо» (Бухарест), «Рапидом», итальянскими «Пизой», «Брешией», «Реджаной» и «Интером», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», а также сборными Турции и Румынии. Последним местом работы легендарного специалиста была сборная Румынии, которую он покинул в конце марта из-за ухудшения состояния здоровья.

Мирча Луческу оставил после себя один из самых ярких следов в истории мирового футбола, завоевав статус одного из самых титулованных тренеров своего времени.

футбол спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

