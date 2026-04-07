Ушел из жизни Мирча Луческу — легендарный тренер «Шахтера» и «Динамо»

Бывший наставник скончался в возрасте 80 лет в результате сердечных осложнений, оставив после себя богатое футбольное наследие.

7 апреля стало известно о смерти Мирчи Луческу, который в последние дни находился в критическом состоянии после перенесенного инфаркта, сообщает golazo.ro. Ему было 80 лет.

Луческу возглавлял «Шахтер» и выиграл с командой 8 чемпионатов Украины, а также одержал победу в Кубке УЕФА сезона 2008/09. С киевским «Динамо» румынский тренер завоевал один чемпионский титул.

За свою 47-летнюю карьеру Луческу работал также с «Динамо» (Бухарест), «Рапидом», итальянскими «Пизой», «Брешией», «Реджаной» и «Интером», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», а также сборными Турции и Румынии. Последним местом работы легендарного специалиста была сборная Румынии, которую он покинул в конце марта из-за ухудшения состояния здоровья.

Мирча Луческу оставил после себя один из самых ярких следов в истории мирового футбола, завоевав статус одного из самых титулованных тренеров своего времени.

