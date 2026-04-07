Пішов з життя Мірча Луческу — легендарний тренер «Шахтаря» та «Динамо»

21:19, 7 квітня 2026
Екснаставник залишив світ у віці 80 років після серцевих ускладнень, залишивши по собі багатий футбольний спадок.
7 квітня стало відомо про смерть Мірчі Луческу, який останніми днями перебував у критичному стані після перенесеного інфаркту, повідомляє golazo.ro. Йому було 80 років.

Луческу очолював «Шахтар» і виграв з командою 8 чемпіонатів України, а також здобув перемогу в Кубку УЄФА сезону 2008/09. З київським «Динамо» румунський тренер здобув один чемпіонський титул.

За свою 47-річну кар’єру Луческу працював також із «Динамо» (Бухарест), «Рапідом», італійськими «Пізою», «Брешією», «Реджаною» та «Інтером», турецькими «Галатасараєм» і «Бешикташем», а також збірними Туреччини та Румунії. Останнім місцем роботи легендарного фахівця була збірна Румунії, яку він залишив наприкінці березня через погіршення стану здоров’я.

Мірча Луческу залишив по собі один із найяскравіших слідів в історії світового футболу, здобувши статус одного з найтитулованіших тренерів свого часу.

