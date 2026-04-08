Регистрация рождения ребенка, если один из родителей иностранец: что нужно знать

Фото: prostir.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило особенности регистрации рождения ребенка, если один из родителей является иностранцем.

Сроки регистрации

Родители обязаны не позднее одного месяца со дня рождения ребенка зарегистрировать его рождение в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Регистрация рождения ребенка проводится с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества (статья 144 Семейного кодекса Украины).

Определение происхождения ребенка

Происхождение ребенка от супругов определяется на основании свидетельства о браке и документа учреждения здравоохранения о рождении ребенка женой, что предусмотрено частью первой статьи 122 Кодекса.

Если мать и отец ребенка не состоят в браке между собой, происхождение ребенка от отца определяется:

по заявлению матери и отца ребенка;

по решению суда (часть вторая статьи 125 Кодекса).

Женщина и мужчина, не состоящие в браке между собой, могут подать заявление в орган государственной регистрации актов гражданского состояния как до, так и после рождения ребенка (статья 126 Кодекса).

Документы, которые необходимо подать вместе с заявлением

Для государственной регистрации актов гражданского состояния необходимо подать:

паспорт гражданина Украины или паспортный документ иностранца заявителя;

документы, подтверждающие факты, подлежащие государственной регистрации (статья 9 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния»).

Также необходимо подать документ о браке родителей, если он зарегистрирован компетентным органом иностранного государства.

Статьей 13 Закона предусмотрено, что основанием для проведения государственной регистрации рождения ребенка являются определенные центральным органом исполнительной власти документы, подтверждающие факт рождения.

Основаниями для проведения государственной регистрации рождения, в частности, являются:

медицинское заключение о рождении, сформированное в Реестре медицинских заключений электронной системы здравоохранения;

медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о);

медицинская справка о пребывании ребенка под наблюдением лечебного учреждения (форма № 103-1/о);

медицинский документ, выданный компетентным органом другого государства, подтверждающий факт рождения, надлежащим образом легализованный, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

В Минюсте обращают внимание, что документы, выданные уполномоченными органами иностранных государств, признаются действительными в Украине в случае их легализации, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины.

Документы, составленные на иностранном языке, подаются для государственной регистрации вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке.

Куда подавать документы

Документы можно подать в:

отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (во время военного положения — в любой отдел на подконтрольной Украине территории);

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

центры предоставления административных услуг.

Правила присвоения фамилии, имени и отчества ребенка

Фамилия. Если родители имеют общую фамилию, она присваивается ребенку.

При разных фамилиях по согласию родителей ребенку присваивается фамилия отца или матери либо двойная фамилия.

Имя. При регистрации ребенку может быть присвоено не более двух имен, если иное не предусмотрено традициями национального меньшинства.

Отчество. Присваивается по имени отца. Если у отца двойное имя — по одному из них по выбору родителей. По просьбе родителей отчество может формироваться согласно национальным традициям или не присваиваться вообще.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.