Реєстрація народження дитини, коли один із батьків іноземець: що треба знати

Міністерство юстиції України нагадало особливості реєстрації народження дитини, коли один із батьків іноземець.

Строки реєстрації

Батьки зобов’язані не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати її народження в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Реєстрація народження дитини провадиться з одночасним визначенням її походження і присвоєнням прізвища, імені та по батькові (стаття 144 Сімейного кодексу України (далі – Кодекс)).

Визначення походження дитини

Походження дитини від подружжя визначається на підставі свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини, що визначено частиною першою статті 122 Кодексу.

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:

- за заявою матері та батька дитини;

- за рішенням суду (частина друга статті 125 Кодексу).

Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, можуть подати заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану як до, так і після народження дитини (стаття 126 Кодексу).

Документи, які потрібно подати разом із заявою

Для державної реєстрації актів цивільного стану потрібно подати:

- паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця заявника;

- документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації (стаття 9 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі – Закон)).

Також необхідно подати документ про шлюб батьків, у разі реєстрації його компетентним органом іноземної держави.

Статтею 13 Закону передбачено, що підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, документи, які підтверджують факт народження.

Підставами для проведення державної реєстрації народження, зокрема, є:

- медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;

- медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);

- медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о);

- медичний документ, виданий компетентним суб’єктом іншої держави, що підтверджує факт народження, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (пункт 2 глави 1 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52/5, (далі – Правила)).

У Мін’юсті звертають увагу, що документи, які видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України (стаття 13 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

Документи, складені іноземною мовою, подаються/пред’являються для державної реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку, які залишаються у справах органу державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву (пункт 7 глави 1 розділу IІ Правил).

Документи можна подати до:

- відділу державної реєстрації актів цивільного стану. В умовах воєнного стану можна звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС, розташованого на підконтрольній українській владі території;

- виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

- центрів надання адміністративних послуг.

Правила присвоєння прізвища, імені, по батькові дитини

Прізвище. Якщо батьки мають спільне прізвище, це прізвище присвоюється і дітям.

У разі різних прізвищ за згодою батьків, що підтверджується спільною заявою про державну реєстрацію народження, дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ (пункт 21 глави 1 розділу ІІІ Правил).

Ім’я. При державній реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох власних імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько (пункт 22 глави 1 розділу ІІІ Правил).

По батькові. Дитині воно присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне власне ім’я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них на вибір батьків. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі (пункт 23 глави 1 розділу ІІІ Правил).

