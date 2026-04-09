  1. В Украине

Почему свидетельства не отображаются в «Дии» и как это исправить

09:06, 9 апреля 2026
Причина — в отсутствии ИНН: как добавить код и вернуть документы в приложение.
Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния фиксируют значительное количество обращений граждан относительно отсутствия идентификационного кода в актовых записях в государственном реестре. Именно из-за этого некоторые свидетельства не отображаются в приложении Дия.

В Минюсте поясняют: проблема связана с тем, что в старых актовых записях графа для идентификационного кода вообще не предусматривалась. Она появилась только в более новых формах. В то же время в части случаев ИНН подтягивается автоматически — благодаря электронному взаимодействию между Государственным реестром актов гражданского состояния и реестром налогоплательщиков.

Если этого не произошло, гражданам советуют обратиться в любой отдел ДРАЦС с паспортом и справкой о присвоении ИНН. После этого регистратор повторно направит электронный запрос в налоговый реестр.

В случае, если обмен данными между реестрами не состоится, изменения в актовую запись будут внесены по заявлению лица.

После обновления информации в реестре пользователям необходимо повторно авторизоваться в приложении «Дия» — тогда документ появится автоматически.

