  1. В Україні

Чому свідоцтва не відображаються в «Дії» і як це виправити

09:06, 9 квітня 2026
Причина — у відсутності ІПН: як додати код і повернути документи в застосунок.
Відділи державної реєстрації актів цивільного стану фіксують значну кількість звернень громадян щодо відсутності ідентифікаційного коду в актових записах у державному реєстрі. Саме через це деякі свідоцтва не відображаються в застосунку Дія.

У Мін’юсті пояснюють: проблема пов’язана з тим, що в старих актових записах графа для ідентифікаційного коду взагалі не передбачалась. Вона з’явилася лише в новіших формах. Водночас у частині випадків ІПН підтягується автоматично — завдяки електронній взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану та реєстром платників податків.

Якщо цього не сталося, громадянам радять звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС із паспортом і довідкою про присвоєння ІПН. Після цього реєстратор повторно надішле електронний запит до податкового реєстру.

У разі, якщо обмін даними між реєстрами не відбудеться, зміни до актового запису внесуть за заявою особи.

Після оновлення інформації в реєстрі користувачам потрібно повторно авторизуватися в застосунку «Дія» — тоді документ має з’явитися автоматично.

мінюст Дія Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.

Майбутнє міжнародного правосуддя: Лев Кишакевич та Оксана Сенаторова стали фіналістами конкурсу до МКС

Шлях кандидатів до МКС, жорсткі вимоги Гааги та функції системи міжнародного правосуддя зсередини.

Штрафи за утилізацію відходів у водойми можуть зрости з 85 гривень до 5 тисяч

За утилізацію  відходів у водойми доведеться платити 5 тисяч, а за обмеження доступу до пляжів — 17 тисяч.

У Раді пропонують новий порядок виключення жінок з військового обліку: 30 днів на перевірку і 90 — на виключення

У Раді пропонують врегулювати порядок виключення жінок із військового обліку у разі помилкового або незаконного внесення даних до реєстрів.

