Чому свідоцтва не відображаються в «Дії» і як це виправити

Причина — у відсутності ІПН: як додати код і повернути документи в застосунок.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану фіксують значну кількість звернень громадян щодо відсутності ідентифікаційного коду в актових записах у державному реєстрі. Саме через це деякі свідоцтва не відображаються в застосунку Дія.

У Мін’юсті пояснюють: проблема пов’язана з тим, що в старих актових записах графа для ідентифікаційного коду взагалі не передбачалась. Вона з’явилася лише в новіших формах. Водночас у частині випадків ІПН підтягується автоматично — завдяки електронній взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану та реєстром платників податків.

Якщо цього не сталося, громадянам радять звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС із паспортом і довідкою про присвоєння ІПН. Після цього реєстратор повторно надішле електронний запит до податкового реєстру.

У разі, якщо обмін даними між реєстрами не відбудеться, зміни до актового запису внесуть за заявою особи.

Після оновлення інформації в реєстрі користувачам потрібно повторно авторизуватися в застосунку «Дія» — тоді документ має з’явитися автоматично.

