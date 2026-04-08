В ТЦК объяснили, что такое е-удостоверение ветерана и как оно работает

Е-удостоверение ветерана содержит всю необходимую информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Волынский областной ТЦК разъяснил вопросы, касающиеся е-удостоверения ветерана.

Е-удостоверение — это электронный аналог вашего бумажного документа. Оно имеет такую же юридическую силу, как и физическая книжка.

Автоматическое формирование:

Появляется в приложении «Дія» автоматически после предоставления вам официального статуса.

Данные из реестра:

Содержит всю необходимую информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Включает ваше фото из реестра или из е-паспорта.

Одно на все статусы:

Если у вас несколько ветеранских статусов, формируется одно удостоверение, содержащее все данные.

Зачем оно нужно?

Используется для получения льгот и гарантий, предусмотренных законом.

Действует наравне с бумажным документом во всех учреждениях.

Что делать, если удостоверение НЕ появилось в «Дії»?

Не паникуйте. Это может произойти из-за отсутствия или ошибок в ваших данных в Реестре. Вам необходимо подать соответствующее заявление:

Для действующих военнослужащих: написать заявление на имя командира вашей части.

Для уволенных с военной службы: обратиться с заявлением в ТЦК и СП (военкомат) по месту регистрации.

Какую информацию нужно указать в заявлении?

Чтобы ваши данные корректно внесли в Реестр, в заявлении обязательно укажите:

ФИО, пол, дату рождения;

паспортные данные и ИНН;

номер телефона и место проживания;

воинское звание;

данные о статусе (когда и кем предоставлен, категория — например, УБД, лицо с инвалидностью вследствие войны и т.п.);

серию, номер и дату выдачи бумажного удостоверения (если выдавалось);

срок действия удостоверения;

для лиц с инвалидностью — группу инвалидности;

место пребывания и период участия в боевых действиях.

Также, при наличии, укажите данные о вручении нагрудного знака и сведения о талонах на проезд (серия, номер, срок действия).

Что происходит дальше?

После подачи заявления:

Ваши данные передаются в Министерство по делам ветеранов.

Информация вносится в Единый государственный реестр ветеранов войны.

После обновления данных удостоверение появится в вашей «Дії».

