В ТЦК объяснили, что такое е-удостоверение ветерана и как оно работает
Волынский областной ТЦК разъяснил вопросы, касающиеся е-удостоверения ветерана.
Е-удостоверение — это электронный аналог вашего бумажного документа. Оно имеет такую же юридическую силу, как и физическая книжка.
- Автоматическое формирование:
Появляется в приложении «Дія» автоматически после предоставления вам официального статуса.
- Данные из реестра:
Содержит всю необходимую информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны.
- Фото:
Включает ваше фото из реестра или из е-паспорта.
- Одно на все статусы:
Если у вас несколько ветеранских статусов, формируется одно удостоверение, содержащее все данные.
Зачем оно нужно?
- Используется для получения льгот и гарантий, предусмотренных законом.
- Действует наравне с бумажным документом во всех учреждениях.
Что делать, если удостоверение НЕ появилось в «Дії»?
Не паникуйте. Это может произойти из-за отсутствия или ошибок в ваших данных в Реестре. Вам необходимо подать соответствующее заявление:
Для действующих военнослужащих: написать заявление на имя командира вашей части.
Для уволенных с военной службы: обратиться с заявлением в ТЦК и СП (военкомат) по месту регистрации.
Какую информацию нужно указать в заявлении?
Чтобы ваши данные корректно внесли в Реестр, в заявлении обязательно укажите:
- ФИО, пол, дату рождения;
- паспортные данные и ИНН;
- номер телефона и место проживания;
- воинское звание;
- данные о статусе (когда и кем предоставлен, категория — например, УБД, лицо с инвалидностью вследствие войны и т.п.);
- серию, номер и дату выдачи бумажного удостоверения (если выдавалось);
- срок действия удостоверения;
- для лиц с инвалидностью — группу инвалидности;
- место пребывания и период участия в боевых действиях.
Также, при наличии, укажите данные о вручении нагрудного знака и сведения о талонах на проезд (серия, номер, срок действия).
Что происходит дальше?
После подачи заявления:
Ваши данные передаются в Министерство по делам ветеранов.
Информация вносится в Единый государственный реестр ветеранов войны.
После обновления данных удостоверение появится в вашей «Дії».
