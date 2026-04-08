  1. В Україні

В ТЦК пояснили, що таке е-посвідчення ветерана та як воно працює

23:48, 8 квітня 2026
Е-посвідчення ветерана містить всю необхідну інформацію з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Фото: diia.gov.ua
Волинський обласний ТЦК роз’яснив питання щодо е-посвідчення ветерана.

Е-посвідчення — це електронний аналог вашого паперового документа. Воно має таку ж юридичну силу, як і фізична книжка.

  • Автоматичне формування:

З’являється в застосунку «Дія» автоматично після надання вам офіційного статусу.

  • Дані з реєстру:

Містить всю необхідну інформацію з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

  • Фото:

Включає ваше фото з реєстру або з е-паспорта.

  • Одне на всі статуси:

Якщо у вас кілька ветеранських статусів, формується одне посвідчення, що містить усі дані.

Навіщо воно потрібне?

  • Використовується для отримання пільг та гарантій, передбачених законом.
  • Діє нарівні з паперовим документом у всіх установах.

Що робити, якщо посвідчення НЕ з’явилося в «Дії»?

Не панікуйте. Це може статися через відсутність або помилки у ваших даних у Реєстрі. Вам потрібно подати відповідну заяву:

  1. Для діючих військовослужбовців: Пишете заяву на ім’я командира вашої частини.
  2. Для звільнених з військової служби: Звертаєтеся із заявою до ТЦК та СП (військкомату) за місцем реєстрації.

Яку інформацію потрібно вказати у заяві?

Щоб ваші дані коректно занесли до Реєстру, у заяві обов’язково зазначте:

  • ПІБ, стать, дату народження.
  • Паспортні дані та ІПН.
  • Номер телефону та місце проживання.
  • Військове звання.
  • Дані про статус (коли і ким наданий, категорію — наприклад, УБД, особа з інвалідністю внаслідок війни тощо).
  • Серію, номер і дату видачі паперового посвідчення (якщо видавалося).
  • Строк дії посвідчення.
  • Для осіб з інвалідністю — групу інвалідності.
  • Місце перебування та період участі у бойових діях.

 Також, якщо є, вкажіть дані про вручення нагрудного знака та відомості про листи талонів на проїзд (серія, номер, строк дії).

Що відбувається далі?

Після подання вами заяви:

  1. Ваші дані передаються до Мінветеранів.
  2. Інформація вноситься до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
  3. Після оновлення даних посвідчення з’явиться у вашій "Дії".

ветерани ТЦК

