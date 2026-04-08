В ТЦК пояснили, що таке е-посвідчення ветерана та як воно працює
Волинський обласний ТЦК роз’яснив питання щодо е-посвідчення ветерана.
Е-посвідчення — це електронний аналог вашого паперового документа. Воно має таку ж юридичну силу, як і фізична книжка.
- Автоматичне формування:
З’являється в застосунку «Дія» автоматично після надання вам офіційного статусу.
- Дані з реєстру:
Містить всю необхідну інформацію з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
- Фото:
Включає ваше фото з реєстру або з е-паспорта.
- Одне на всі статуси:
Якщо у вас кілька ветеранських статусів, формується одне посвідчення, що містить усі дані.
Навіщо воно потрібне?
- Використовується для отримання пільг та гарантій, передбачених законом.
- Діє нарівні з паперовим документом у всіх установах.
Що робити, якщо посвідчення НЕ з’явилося в «Дії»?
Не панікуйте. Це може статися через відсутність або помилки у ваших даних у Реєстрі. Вам потрібно подати відповідну заяву:
- Для діючих військовослужбовців: Пишете заяву на ім’я командира вашої частини.
- Для звільнених з військової служби: Звертаєтеся із заявою до ТЦК та СП (військкомату) за місцем реєстрації.
Яку інформацію потрібно вказати у заяві?
Щоб ваші дані коректно занесли до Реєстру, у заяві обов’язково зазначте:
- ПІБ, стать, дату народження.
- Паспортні дані та ІПН.
- Номер телефону та місце проживання.
- Військове звання.
- Дані про статус (коли і ким наданий, категорію — наприклад, УБД, особа з інвалідністю внаслідок війни тощо).
- Серію, номер і дату видачі паперового посвідчення (якщо видавалося).
- Строк дії посвідчення.
- Для осіб з інвалідністю — групу інвалідності.
- Місце перебування та період участі у бойових діях.
Також, якщо є, вкажіть дані про вручення нагрудного знака та відомості про листи талонів на проїзд (серія, номер, строк дії).
Що відбувається далі?
Після подання вами заяви:
- Ваші дані передаються до Мінветеранів.
- Інформація вноситься до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
- Після оновлення даних посвідчення з’явиться у вашій "Дії".
