В Ирпене обнаружили опасную свалку у реки — дело в суде, фото

Прокуратура Киевской области подала иск в суд из-за незаконной свалки в Ирпене, повлекшей загрязнение окружающей среды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская областная прокуратура обратилась в суд, защищая экологические интересы государства и громады Ирпеня из-за незаконной свалки, которая представляет угрозу для здоровья людей. Речь идёт о полигоне отходов площадью более 3,4 гектара, обустроенном в пределах города с нарушением природоохранного законодательства — неподалёку от реки Буча. Об этом сообщили в прокуратуре.

По результатам следствия и проведённых экспертиз установлено существенное загрязнение окружающей среды. В почвах зафиксировано превышение уровня бактерий кишечной палочки более чем в тысячу раз, а также выявлены патогенная микрофлора и тяжёлые металлы. Кроме того, подтверждено загрязнение поверхностных вод реки Буча. Специалисты отмечают, что такая ситуация создаёт реальную угрозу для населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Общий ущерб, нанесённый окружающей среде, оценивается более чем в 5 миллионов гривен. Как установила прокуратура, свалка возникла на основании незаконного решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности исполнительного комитета Ирпенского городского совета, а сама ситуация уже привела к чрезвычайной ситуации техногенного характера местного уровня.

В связи с этим прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киевской области, требуя взыскать с Ирпенского городского совета более 5 млн грн убытков, признать бездействие органа местного самоуправления противоправным, обязать ликвидировать незаконную свалку и провести восстановление почв и вод реки Буча. В настоящее время суд уже открыл производство по делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.