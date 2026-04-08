  1. В Украине

В Ирпене обнаружили опасную свалку у реки — дело в суде, фото

08:30, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура Киевской области подала иск в суд из-за незаконной свалки в Ирпене, повлекшей загрязнение окружающей среды.
В Ирпене обнаружили опасную свалку у реки — дело в суде, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская областная прокуратура обратилась в суд, защищая экологические интересы государства и громады Ирпеня из-за незаконной свалки, которая представляет угрозу для здоровья людей. Речь идёт о полигоне отходов площадью более 3,4 гектара, обустроенном в пределах города с нарушением природоохранного законодательства — неподалёку от реки Буча. Об этом сообщили в прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам следствия и проведённых экспертиз установлено существенное загрязнение окружающей среды. В почвах зафиксировано превышение уровня бактерий кишечной палочки более чем в тысячу раз, а также выявлены патогенная микрофлора и тяжёлые металлы. Кроме того, подтверждено загрязнение поверхностных вод реки Буча. Специалисты отмечают, что такая ситуация создаёт реальную угрозу для населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Общий ущерб, нанесённый окружающей среде, оценивается более чем в 5 миллионов гривен. Как установила прокуратура, свалка возникла на основании незаконного решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности исполнительного комитета Ирпенского городского совета, а сама ситуация уже привела к чрезвычайной ситуации техногенного характера местного уровня.

В связи с этим прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киевской области, требуя взыскать с Ирпенского городского совета более 5 млн грн убытков, признать бездействие органа местного самоуправления противоправным, обязать ликвидировать незаконную свалку и провести восстановление почв и вод реки Буча. В настоящее время суд уже открыл производство по делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Ирпень

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]