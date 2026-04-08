У Ірпені виявили небезпечне сміттєзвалище біля річки — справа у суді, фото

08:30, 8 квітня 2026
Прокуратура Київської області подала позов до суду через незаконне сміттєзвалище в Ірпені, яке спричинило забруднення довкілля.
фото: прокуратура
Київська обласна прокуратура звернулася до суду, захищаючи екологічні інтереси держави та громади Ірпеня через незаконне сміттєзвалище, яке становить загрозу для здоров’я людей. Йдеться про полігон відходів площею понад 3,4 гектара, облаштований у межах міста з порушенням природоохоронного законодавства — неподалік річки Буча. Про це повідомили у прокуратурі. 

За результатами слідства та проведених експертиз встановлено суттєве забруднення довкілля. У ґрунтах зафіксовано перевищення рівня бактерій кишкової палички більш ніж у тисячу разів, а також виявлено патогенну мікрофлору і важкі метали. Крім того, підтверджено забруднення поверхневих вод річки Буча. Фахівці зазначають, що така ситуація створює реальну загрозу для населення та може спричинити поширення інфекційних захворювань.

Загальні збитки, завдані довкіллю, оцінюються у понад 5 мільйонів гривень. Як з’ясувала прокуратура, звалище виникло на підставі незаконного рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки виконавчого комітету Ірпінської міської ради, а сама ситуація вже призвела до надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня.

У зв’язку з цим прокуратура подала позов до Господарського суду Київської області, вимагаючи стягнути з Ірпінської міської ради понад 5 млн грн збитків, визнати бездіяльність органу місцевого самоврядування протиправною, зобов’язати ліквідувати незаконне звалище та провести відновлення ґрунтів і вод річки Буча. Наразі суд уже відкрив провадження у справі.

