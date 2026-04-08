Правительство изменило правила назначения президентских стипендий для курсантов

Минобороны будет определять квоты стипендий для военных учебных заведений.

Кабинет министров внес изменения в порядок назначения академических стипендий Президента Украины соискателям образования.

В частности, предусмотрено, что Министерство обороны будет определять квоты таких стипендий для курсантов, слушателей и адъюнктов военных учебных заведений — в пределах количества, установленного указами Президента.

Речь идет о соискателях образования в заведениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях, а также военных учебных подразделениях университетов, относящихся к сфере управления Минобороны.

Кроме того, правительство уточнило процедуру лишения президентской академической стипендии. Такое решение будет принимать соответствующий центральный орган исполнительной власти — на основании обоснованного представления педагогического или ученого совета заведения, где обучается стипендиат.

