  1. В Украине

Правительство изменило правила назначения президентских стипендий для курсантов

19:50, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минобороны будет определять квоты стипендий для военных учебных заведений.
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров внес изменения в порядок назначения академических стипендий Президента Украины соискателям образования.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, предусмотрено, что Министерство обороны будет определять квоты таких стипендий для курсантов, слушателей и адъюнктов военных учебных заведений — в пределах количества, установленного указами Президента.

Речь идет о соискателях образования в заведениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях, а также военных учебных подразделениях университетов, относящихся к сфере управления Минобороны.

Кроме того, правительство уточнило процедуру лишения президентской академической стипендии. Такое решение будет принимать соответствующий центральный орган исполнительной власти — на основании обоснованного представления педагогического или ученого совета заведения, где обучается стипендиат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]