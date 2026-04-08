Уряд змінив правила призначення президентських стипендій для курсантів

Міноборони визначатиме квоти стипендій для військових закладів освіти.

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення академічних стипендій Президента України здобувачам освіти.

Зокрема, передбачено, що Міністерство оборони визначатиме квоти таких стипендій для курсантів, слухачів та ад’юнктів військових закладів освіти — у межах кількості, встановленої указами Президента.

Йдеться про здобувачів освіти у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах, а також військових навчальних підрозділах університетів, що належать до сфери управління Міноборони.

Крім того, уряд уточнив процедуру позбавлення президентської академічної стипендії. Таке рішення ухвалюватиме відповідний центральний орган виконавчої влади — за обґрунтованим поданням педагогічної або вченої ради закладу, де навчається стипендіат.

