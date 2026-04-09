Акцизный налог: какие льготы действуют для лиц с инвалидностью

Налоговая служба разъяснила, что в Украине действуют льготы по акцизному налогу для лиц с инвалидностью и гуманитарными автомобилями, а также назвала условия их применения.

Государственная налоговая служба пояснила, что Налоговый кодекс Украины предусматривает льготы по уплате акцизного налога для людей с инвалидностью.

В частности, от акциза освобождаются операции по продаже легковых автомобилей для лиц с инвалидностью (в том числе детей), если их приобретение оплачено на средства государственного или местных бюджетов или фондов общеобязательного государственного страхования.

Также без уплаты акциза разрешается ввоз в Украину подакцизных товаров (кроме алкоголя и табака), если они поступают в качестве международной технической или гуманитарной помощи.

В то же время, закон определяет, что к гуманитарной помощи обычно не относятся подакцизные товары. Исключение – транспорт для перевозки свыше восьми человек или специально оборудованные автомобили для людей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такие автомобили должны передаваться учреждениям соцзащиты, общественным организациям лиц с инвалидностью или ветеранским объединением.

Следовательно, если специально оборудованный автомобиль для перевозки людей с инвалидностью официально признан гуманитарной помощью, то его ввоз в Украину не облагается акцизным налогом.

В ГНС советуют благотворительным организациям, фондам и социальным учреждениям заранее подготовить все необходимые документы, чтобы подтвердить статус гуманитарной помощи и воспользоваться полностью налоговыми льготами.

