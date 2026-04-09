  1. В Украине

Акцизный налог: какие льготы действуют для лиц с инвалидностью

10:19, 9 апреля 2026
Налоговая служба разъяснила, что в Украине действуют льготы по акцизному налогу для лиц с инвалидностью и гуманитарными автомобилями, а также назвала условия их применения.
Государственная налоговая служба пояснила, что Налоговый кодекс Украины предусматривает льготы по уплате акцизного налога для людей с инвалидностью.

В частности, от акциза освобождаются операции по продаже легковых автомобилей для лиц с инвалидностью (в том числе детей), если их приобретение оплачено на средства государственного или местных бюджетов или фондов общеобязательного государственного страхования.

Также без уплаты акциза разрешается ввоз в Украину подакцизных товаров (кроме алкоголя и табака), если они поступают в качестве международной технической или гуманитарной помощи.

В то же время, закон определяет, что к гуманитарной помощи обычно не относятся подакцизные товары. Исключение – транспорт для перевозки свыше восьми человек или специально оборудованные автомобили для людей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такие автомобили должны передаваться учреждениям соцзащиты, общественным организациям лиц с инвалидностью или ветеранским объединением.

Следовательно, если специально оборудованный автомобиль для перевозки людей с инвалидностью официально признан гуманитарной помощью, то его ввоз в Украину не облагается акцизным налогом.

В ГНС советуют благотворительным организациям, фондам и социальным учреждениям заранее подготовить все необходимые документы, чтобы подтвердить статус гуманитарной помощи и воспользоваться полностью налоговыми льготами.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

Будущее международного правосудия: Лев Кишакевич и Оксана Сенаторова стали финалистами конкурса в МУС

Путь кандидатов в МУС, жесткие требования Гааги и функции системы международного правосудия изнутри.

Штрафы за утилизацию отходов в водоемы могут возрасти с 85 гривен до 5 тысяч

За утилизацию отходов в водоемы придется платить 5 тысяч, а за ограничение доступа к пляжам – 17 тысяч.

В Раде предлагают новый порядок исключения женщин из воинского учета: 30 дней на проверку и 90 — на исключение

В Раде предлагают урегулировать порядок исключения женщин из воинского учета в случае ошибочного или незаконного внесения данных в реестры.

