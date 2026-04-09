Акцизний податок: які пільги діють для осіб з інвалідністю

Податкова служба роз’яснила, що в Україні діють пільги з акцизного податку для осіб з інвалідністю та гуманітарних автомобілів, а також назвала умови їх застосування.

Державна податкова служба пояснила, що Податковий кодекс України передбачає пільги зі сплати акцизного податку для людей з інвалідністю.

Зокрема, від акцизу звільняються операції з продажу легкових автомобілів для осіб з інвалідністю (у тому числі дітей), якщо їх придбання оплачено коштом державного чи місцевих бюджетів або фондів загальнообов’язкового державного страхування.

Також без сплати акцизу дозволяється ввезення в Україну підакцизних товарів (крім алкоголю та тютюну), якщо вони надходять як міжнародна технічна або гуманітарна допомога.

Водночас закон визначає, що до гуманітарної допомоги зазвичай не належать підакцизні товари. Виняток — транспорт для перевезення понад восьми осіб або спеціально обладнані автомобілі для людей з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату. Такі авто мають передаватися установам соцзахисту, громадським організаціям осіб з інвалідністю чи ветеранським об’єднанням.

Отже, якщо спеціально обладнаний автомобіль для перевезення людей з інвалідністю офіційно визнано гуманітарною допомогою, його ввезення в Україну не обкладається акцизним податком.

У ДПС радять благодійним організаціям, фондам і соціальним установам заздалегідь підготувати всі необхідні документи, щоб підтвердити статус гуманітарної допомоги та повністю скористатися податковими пільгами.

