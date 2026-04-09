  1. В Україні

Акцизний податок: які пільги діють для осіб з інвалідністю

10:19, 9 квітня 2026
Податкова служба роз’яснила, що в Україні діють пільги з акцизного податку для осіб з інвалідністю та гуманітарних автомобілів, а також назвала умови їх застосування.
Державна податкова служба пояснила, що Податковий кодекс України передбачає пільги зі сплати акцизного податку для людей з інвалідністю.

Зокрема, від акцизу звільняються операції з продажу легкових автомобілів для осіб з інвалідністю (у тому числі дітей), якщо їх придбання оплачено коштом державного чи місцевих бюджетів або фондів загальнообов’язкового державного страхування.

Також без сплати акцизу дозволяється ввезення в Україну підакцизних товарів (крім алкоголю та тютюну), якщо вони надходять як міжнародна технічна або гуманітарна допомога.

Водночас закон визначає, що до гуманітарної допомоги зазвичай не належать підакцизні товари. Виняток — транспорт для перевезення понад восьми осіб або спеціально обладнані автомобілі для людей з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату. Такі авто мають передаватися установам соцзахисту, громадським організаціям осіб з інвалідністю чи ветеранським об’єднанням.

Отже, якщо спеціально обладнаний автомобіль для перевезення людей з інвалідністю офіційно визнано гуманітарною допомогою, його ввезення в Україну не обкладається акцизним податком.

У ДПС радять благодійним організаціям, фондам і соціальним установам заздалегідь підготувати всі необхідні документи, щоб підтвердити статус гуманітарної допомоги та повністю скористатися податковими пільгами.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.

Майбутнє міжнародного правосуддя: Лев Кишакевич та Оксана Сенаторова стали фіналістами конкурсу до МКС

Шлях кандидатів до МКС, жорсткі вимоги Гааги та функції системи міжнародного правосуддя зсередини.

Штрафи за утилізацію відходів у водойми можуть зрости з 85 гривень до 5 тисяч

За утилізацію  відходів у водойми доведеться платити 5 тисяч, а за обмеження доступу до пляжів — 17 тисяч.

У Раді пропонують новий порядок виключення жінок з військового обліку: 30 днів на перевірку і 90 — на виключення

У Раді пропонують врегулювати порядок виключення жінок із військового обліку у разі помилкового або незаконного внесення даних до реєстрів.

