  1. В Украине

Страховой стаж, органическое производство, арбитраж: что рассмотрит Верховная Рада на заседании 9 апреля

10:01, 9 апреля 2026
Верховная Рада на пленарном заседании планирует рассмотреть создание временной следственной комиссии по возможным нарушениям, а также ряду законопроектов в сферах пенсионного обеспечения, органического производства, арбитража и международных соглашений.
В четверг, 9 апреля, Верховная Рада проведёт пленарное заседание, на котором депутаты намерены рассмотреть ряд законодательных инициатив.

Сегодня в повестке дня парламента предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

№15079 — проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины

Второе чтение

№13705-д — проект закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно подтверждения страхового стажа

№13204-1 — проект закона о государственном регулировании органического производства, обращения и маркировки органической продукции

№12141 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» относительно расширения компетенции международного арбитража

Первое чтение

№13631 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус»

Вопросы ратификации

№0298 — проект закона о приостановлении действия некоторых международных договоров Украины

№0349 — проект закона о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Королевства Марокко о международных автомобильных перевозках

Проекты постановлений

№14290 — проект постановления об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов возможных нарушений прав ребёнка при формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, развития семейных форм воспитания и усыновления

№14306 — проект постановления об отчёте о проделанной работе Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещённых и других лиц, пострадавших в результате вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины

№13264-П — проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом проекта закона Украины «О внесении изменения в статью 43 Закона Украины „Об электронных коммуникациях“» (рег. №13264 от 06.05.2025 г.)

Первое чтение

№13181 — проект закона об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

Будущее международного правосудия: Лев Кишакевич и Оксана Сенаторова стали финалистами конкурса в МУС

Путь кандидатов в МУС, жесткие требования Гааги и функции системы международного правосудия изнутри.

Штрафы за утилизацию отходов в водоемы могут возрасти с 85 гривен до 5 тысяч

За утилизацию отходов в водоемы придется платить 5 тысяч, а за ограничение доступа к пляжам – 17 тысяч.

В Раде предлагают новый порядок исключения женщин из воинского учета: 30 дней на проверку и 90 — на исключение

В Раде предлагают урегулировать порядок исключения женщин из воинского учета в случае ошибочного или незаконного внесения данных в реестры.

