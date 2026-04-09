Страховой стаж, органическое производство, арбитраж: что рассмотрит Верховная Рада на заседании 9 апреля

Верховная Рада на пленарном заседании планирует рассмотреть создание временной следственной комиссии по возможным нарушениям, а также ряду законопроектов в сферах пенсионного обеспечения, органического производства, арбитража и международных соглашений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 9 апреля, Верховная Рада проведёт пленарное заседание, на котором депутаты намерены рассмотреть ряд законодательных инициатив.

Сегодня в повестке дня парламента предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

№15079 — проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины

Второе чтение

№13705-д — проект закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно подтверждения страхового стажа

№13204-1 — проект закона о государственном регулировании органического производства, обращения и маркировки органической продукции

№12141 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» относительно расширения компетенции международного арбитража

Первое чтение

№13631 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус»

Вопросы ратификации

№0298 — проект закона о приостановлении действия некоторых международных договоров Украины

№0349 — проект закона о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Королевства Марокко о международных автомобильных перевозках

Проекты постановлений

№14290 — проект постановления об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов возможных нарушений прав ребёнка при формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, развития семейных форм воспитания и усыновления

№14306 — проект постановления об отчёте о проделанной работе Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещённых и других лиц, пострадавших в результате вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины

№13264-П — проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом проекта закона Украины «О внесении изменения в статью 43 Закона Украины „Об электронных коммуникациях“» (рег. №13264 от 06.05.2025 г.)

Первое чтение

№13181 — проект закона об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.