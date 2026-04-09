  1. В Україні

Страховий стаж, органічне виробництво, арбітраж: що розгляне Верховна Рада на засіданні 9 квітня

10:01, 9 квітня 2026
Верховна Рада на пленарному засіданні планує розглянути створення тимчасової слідчої комісії щодо можливих порушень, а також низку законопроєктів у сферах пенсійного забезпечення, органічного виробництва, арбітражу та міжнародних угод.
У четвер, 9 квітня, Верховна Рада проведе пленарне засідання, на якому депутати мають намір розглянути низку законодавчих ініціатив.

Сьогодні в порядку денному Парламенту передбачено розгляд таких питань:

№15079 — Проєкт Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України

Друге читання

№13705-д — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу

№13204-1 — Проєкт Закону про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

№12141 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

Перше читання

№13631 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Питання ратифікації

№0298 — Проєкт Закону про зупинення дії деяких міжнародних договорів України

№0349 — Проєкт Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

Проєкти постанов

№14290 — Проєкт Постанови про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих порушень прав дитини при формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення

№14306 — Проєкт Постанови про звіт про виконану роботу Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

№13264-П — Проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 43 Закону України "Про електронні комунікації" (реєстр. № 13264 від 06.05.2025 р.)

Перше читання

№13181 — Проєкт Закону про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

