В Хмельницком готовили теракт с вызовом полиции в месте скопления военных — СБУ

Агент ФСБ готовился взорвать в областном центре самодельную бомбу.

СБУ предотвратила теракт в Хмельницком и задержала агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в месте скопления украинских военных. Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник планировал дополнительно вызвать полицию анонимным звонком, чтобы дистанционно подорвать взрывчатку в момент прибытия правоохранителей и увеличить количество жертв.

Контрразведка заранее разоблачила подготовку и задержала фигуранта во время доразведки местности, где он должен был заложить СВУ. Как установлено, агентом оказался местный наркозависимый, которого завербовали через Telegram во время поиска денег.

В СБУ сообщили, что после вербовки он получил инструкции от куратора из РФ по изготовлению взрывного устройства и занимался сбором информации о локациях с наибольшим скоплением военных.

Во время подготовки мужчина фиксировал координаты потенциальных целей, фотографировал объекты и подыскивал места для закладки взрывчатки, передавая данные российской спецслужбе. При обысках у него изъяли готовое СВУ и телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

