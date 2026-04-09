  В Украине

В Хмельницком готовили теракт с вызовом полиции в месте скопления военных — СБУ

10:31, 9 апреля 2026
Агент ФСБ готовился взорвать в областном центре самодельную бомбу.
СБУ предотвратила теракт в Хмельницком и задержала агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в месте скопления украинских военных. Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник планировал дополнительно вызвать полицию анонимным звонком, чтобы дистанционно подорвать взрывчатку в момент прибытия правоохранителей и увеличить количество жертв.

Контрразведка заранее разоблачила подготовку и задержала фигуранта во время доразведки местности, где он должен был заложить СВУ. Как установлено, агентом оказался местный наркозависимый, которого завербовали через Telegram во время поиска денег.

В СБУ сообщили, что после вербовки он получил инструкции от куратора из РФ по изготовлению взрывного устройства и занимался сбором информации о локациях с наибольшим скоплением военных.

Во время подготовки мужчина фиксировал координаты потенциальных целей, фотографировал объекты и подыскивал места для закладки взрывчатки, передавая данные российской спецслужбе. При обысках у него изъяли готовое СВУ и телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ теракт Хмельницкий

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

Будущее международного правосудия: Лев Кишакевич и Оксана Сенаторова стали финалистами конкурса в МУС

Путь кандидатов в МУС, жесткие требования Гааги и функции системы международного правосудия изнутри.

Штрафы за утилизацию отходов в водоемы могут возрасти с 85 гривен до 5 тысяч

За утилизацию отходов в водоемы придется платить 5 тысяч, а за ограничение доступа к пляжам – 17 тысяч.

В Раде предлагают новый порядок исключения женщин из воинского учета: 30 дней на проверку и 90 — на исключение

В Раде предлагают урегулировать порядок исключения женщин из воинского учета в случае ошибочного или незаконного внесения данных в реестры.

