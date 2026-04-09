У Хмельницькому готували теракт із викликом поліції у місці скупчення військових — СБУ

10:31, 9 квітня 2026
Агент ФСБ готувався підірвати в обласному центрі саморобну бомбу.
СБУ запобігла теракту у Хмельницькому та затримала агента ФСБ, який готував підрив саморобного вибухового пристрою в місці скупчення українських військових. Про це повідомили в СБУ. 

За даними слідства, зловмисник планував додатково викликати поліцію анонімним дзвінком, щоб підірвати вибухівку дистанційно в момент прибуття правоохоронців і збільшити кількість жертв.

Контррозвідка викрила підготовку заздалегідь і затримала фігуранта під час дорозвідки місцевості, де він мав закласти СВП. Як встановлено, агентом виявився місцевий наркозалежний, якого завербували через Telegram під час пошуку грошей.

СБУ повідомила, що після вербування він отримав інструкції від куратора з РФ щодо виготовлення вибухівки та займався збором інформації про локації із найбільшим скупченням військових.

Під час підготовки чоловік фіксував координати потенційних цілей, фотографував об’єкти та підшукував місця для закладки вибухівки, передаючи дані російській спецслужбі. Під час обшуків у нього вилучили готовий СВП та телефон із доказами співпраці з ворогом.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

