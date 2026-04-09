В Минюсте объяснили, как получить справку о пребывании в процедуре банкротства онлайн
Обеспечение прозрачности бизнес-процессов является одним из направлений цифровизации государственных услуг. Сведения из Единого реестра должников по делам о банкротстве могут использоваться для проверки контрагентов, в частности перед заключением договоров или участием в государственных закупках. Они позволяют установить, открыто ли в отношении субъекта производство по делу о неплатежеспособности.
Почему это важно?
Информация о пребывании субъекта в процедуре банкротства (неплатежеспособности) предоставляется в виде информационной справки (далее — Справка). Она служит подтверждением того, что юридическое лицо или ФЛП не находится в процедуре банкротства и не признано банкротом.
Сведения об отсутствии открытых производств по делам о банкротстве необходимы для:
- участников публичных закупок (в соответствии со ст. 17 Закона Украины «О публичных закупках»);
- заключения договоров с крупными контрагентами;
- проверки деловой репутации потенциального партнёра.
Как сформировать Справку онлайн?
Благодаря сервисам Минюста процедура получения Справки полностью автоматизирована, является бесплатной и осуществляется через веб-портал электронных сервисов по вопросам банкротства (неплатежеспособности). Для получения Справки физическое лицо или представитель бизнеса должны иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Чтобы сформировать Справку, необходимо:
Перейти по ссылке;
Выбрать раздел «Информационная справка о пребывании субъекта в процедуре банкротства» (открытая часть реестра для общего доступа);
Авторизоваться на портале с помощью КЭП;
Указать параметры поиска:
для юридических лиц — код ЕГРПОУ;
для ФЛП — РНОКПП или номер записи в Едином государственном реестре;
Нажать кнопку «Сформировать справку».
Система автоматически осуществляет поиск в реестре. Справка формируется мгновенно в формате PDF с QR-кодом, который позволяет проверить её подлинность.
Запрос обрабатывается в режиме реального времени без участия человека, что снижает коррупционные риски и экономит время.
Рекомендация для ФЛП:
Информация о ФЛП может учитываться как по налоговому номеру, так и по номеру записи в реестре. Поэтому для получения полной информации рекомендуется формировать Справку по двум параметрам одновременно.
