В Минюсте объяснили, как получить справку о пребывании в процедуре банкротства онлайн

Справку о нахождении в процедуре банкротства можно получить онлайн через сервисы Минюста.

Обеспечение прозрачности бизнес-процессов является одним из направлений цифровизации государственных услуг. Сведения из Единого реестра должников по делам о банкротстве могут использоваться для проверки контрагентов, в частности перед заключением договоров или участием в государственных закупках. Они позволяют установить, открыто ли в отношении субъекта производство по делу о неплатежеспособности.

В Минюсте разъяснили, как получить справку о пребывании в процедуре банкротства онлайн.

Почему это важно?

Информация о пребывании субъекта в процедуре банкротства (неплатежеспособности) предоставляется в виде информационной справки (далее — Справка). Она служит подтверждением того, что юридическое лицо или ФЛП не находится в процедуре банкротства и не признано банкротом.

Сведения об отсутствии открытых производств по делам о банкротстве необходимы для:

участников публичных закупок (в соответствии со ст. 17 Закона Украины «О публичных закупках»);

заключения договоров с крупными контрагентами;

проверки деловой репутации потенциального партнёра.

Как сформировать Справку онлайн?

Благодаря сервисам Минюста процедура получения Справки полностью автоматизирована, является бесплатной и осуществляется через веб-портал электронных сервисов по вопросам банкротства (неплатежеспособности). Для получения Справки физическое лицо или представитель бизнеса должны иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Чтобы сформировать Справку, необходимо:

Перейти по ссылке;

Выбрать раздел «Информационная справка о пребывании субъекта в процедуре банкротства» (открытая часть реестра для общего доступа);

Авторизоваться на портале с помощью КЭП;

Указать параметры поиска:

для юридических лиц — код ЕГРПОУ;

для ФЛП — РНОКПП или номер записи в Едином государственном реестре;

Нажать кнопку «Сформировать справку».

Система автоматически осуществляет поиск в реестре. Справка формируется мгновенно в формате PDF с QR-кодом, который позволяет проверить её подлинность.

Запрос обрабатывается в режиме реального времени без участия человека, что снижает коррупционные риски и экономит время.

Рекомендация для ФЛП:

Информация о ФЛП может учитываться как по налоговому номеру, так и по номеру записи в реестре. Поэтому для получения полной информации рекомендуется формировать Справку по двум параметрам одновременно.

