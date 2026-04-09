У Мін’юсті пояснили, як отримати довідку про перебування у процедурі банкрутства онлайн

Довідку про перебування у процедурі банкрутства можна отримати онлайн через сервіси Мін’юсту.

Забезпечення прозорості бізнес-процесів є одним із напрямів цифровізації державних послуг. Відомості з Єдиного реєстру боржників у справах про банкрутство можуть використовуватися для перевірки контрагентів, зокрема перед укладенням договорів або участю в державних закупівлях. Вони дозволяють з’ясувати, чи відкрито щодо суб’єкта провадження про неплатоспроможність.

Чому це важливо?

Інформація про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) надається у вигляді інформаційної довідки (далі – Довідка). Довідка слугує для підтвердженням того, що юридична особа або ФОП не перебуває у процедурі банкрутства та не визнана банкрутом.

Відомості про відсутність відкритих проваджень у справах про банкрутство є необхідними для:

- учасників публічних закупівель (згідно зі ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»);

- укладання договорів з великими контрагентами;

- перевірки ділової репутації потенційного партнера.

Як сформувати Довідку онлайн?

Завдяки сервісам Мін’юсту процедура отримання Довідки є повністю автоматизованою, безоплатною та здійснюється через вебпортал електронних сервісів з питань банкрутства (неплатоспроможності). Для отримання Довідки фізична особа або представник бізнесу повинні мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Щоб сформувати Довідку потрібно виконати такі кроки:

1. Перейти за посиланням;

2. Обрати розділ «Інформаційна довідка про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства» (відкрита частина Реєстру боржників у справах про банкрутство для суб’єктів загального доступу);

3. Авторизуватися на вебпорталі за допомогою КЕП;

4. Вказати параметри, за якими необхідно здійснити пошук суб’єкта:

- для юридичних осіб – код згідно з ЄДРПОУ;

- для фізичних осіб-підприємців – РНОКПП або номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації;

5. Натиснути кнопку «Сформувати довідку».

Система здійснює пошук у Єдиному реєстрі боржників у справах про банкрутство автоматично. Довідка формується миттєво у формі електронного документа (PDF) із накладеним QR-кодом. Такий формат дозволяє миттєво перевірити її валідність: будь-яка зацікавлена сторона може відсканувати код та пересвідчитися у легітимності даних.

Запит опрацьовується в режимі реального часу без фізичної участі людини, що виключає можливі корупційні ризики та значно економить час.

Рекомендація для ФОП:

Інформація щодо боржників – фізичних осіб-підприємців у Єдиному реєстрі боржників у справах про банкрутство може обліковуватись як за реєстраційним номером облікової картки платника податків, так і за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації.

У зв’язку з цим, для отримання повної інформації про наявність чи відсутність запису про перебування ФОП у процедурі банкрутства (неплатоспроможності), рекомендуємо формувати Довідки за двома параметрами: РНОКПП, а також за номером запису про проведення державної реєстрації.

