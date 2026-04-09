Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и обозначил условия переговоров

Президент заявил о готовности к встрече с главой Кремля, но не в Киеве или Москве.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным, однако исключил возможность проведения переговоров в Киеве или Москве.

Об этом он сказал в интервью итальянскому вещателю Rai.

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов, есть много мест для встречи — на Ближнем Востоке, в Европе, США», — отметил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность передачи Донбасса России. По его словам, это, в частности, создаст серьезные риски для безопасности и может привести к новым атакам.

Отдельно Зеленский отметил роль премьер-министра Италии Джорджи Мелони, назвав ее одним из ключевых союзников Украины в Европе.

«Сегодня важно разблокировать около 90 миллиардов помощи Украине. Голос Италии в этом процессе имеет большое значение», — отметил он.

Президент также подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности, которые должны предусматривать участие как Европы, так и Соединенных Штатов.

Относительно проведения выборов во время войны Зеленский заявил, что это на данный момент невозможно из-за рисков безопасности и требований законодательства.

«Проводить выборы сейчас — это противоречит нашему закону. Во-вторых, мы должны обеспечить безопасность людям, солдатам, которые должны голосовать. Как мы можем это сделать во время атак?», — отметил он.

Кроме того, Президент выразил надежду на усиление санкционного давления на Россию, в частности со стороны США.

Комментируя отношения с Дональдом Трампом, Зеленский отметил, что поддерживает с ним открытый диалог.

«Кто имеет лучшие отношения со мной, чем Трамп? Я думаю, у нас хорошие отношения, потому что я — один из немногих людей, кто говорит ему то, что думает. Не так много людей могут сказать Президенту Соединенных Штатов, что он не всегда прав. Нам нужна поддержка от США, не только военная. Они тоже нуждаются в нас и нашем опыте, полученном за эти годы войны», — цитируют в издании Владимира Зеленского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.