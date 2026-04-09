Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним і окреслив умови переговорів

10:37, 9 квітня 2026
Президент заявив про готовність до зустрічі з очільником Кремля, але не в Києві чи Москві.
Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним і окреслив умови переговорів
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, однак виключив можливість проведення переговорів у Києві чи Москві.

Про це він сказав в інтерв’ю італійському мовнику Rai.

«Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві і не в Києві. Але якщо він готовий, є багато місць для зустрічі — на Близькому Сході, в Європі, США», — зазначив Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що Україна не розглядає можливість передачі Донбасу Росії. За його словами, це, зокрема, створить серйозні безпекові ризики та може призвести до нових атак.

Окремо Зеленський відзначив роль прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, назвавши її одним із ключових союзників України в Європі.

«Сьогодні важливо розблокувати близько 90 мільярдів допомоги Україні. Голос Італії в цьому процесі має велике значення», — зазначив він.

Президент також наголосив на необхідності надійних гарантій безпеки, які мають передбачати участь як Європи, так і Сполучених Штатів.

Щодо проведення виборів під час війни Зеленський заявив, що це наразі неможливо через безпекові ризики та вимоги законодавства.

«Проводити вибори зараз — це суперечить нашому закону. По-друге, ми маємо забезпечити безпеку людям, солдатам, які повинні голосувати. Як ми можемо це зробити під час атак?», - зазначив він.

Крім того, Президент висловив сподівання на посилення санкційного тиску на Росію, зокрема з боку США.

Коментуючи відносини з Дональдом Трампом, Зеленський зазначив, що підтримує з ним відкритий діалог.

«Хто має кращі стосунки зі мною, ніж Трамп? Я думаю, у нас хороші стосунки, бо я — одна з небагатьох людей, яка каже йому те, що думає. Не так багато людей можуть сказати Президенту Сполучених Штатів, що він не завжди має рацію. Нам потрібна підтримка від США, не лише військова. Вони теж потребують нас і нашого досвіду, набутого за ці роки війни», - цитують у виданні Володимира Зеленського.

