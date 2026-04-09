Конкурс в админсуды: из 9 339 кандидатов до спецпроверки дошли лишь 263

После четырех этапов к специальным проверкам прошли лишь 263 кандидата.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины решением от ноября 2024 года объявила отбор кандидатов на должности судей местных судов, с учетом 1 800 прогнозируемых вакансий.

Как сообщили в Комиссии, всего заявки подали 9 339 человек. Из них 3 428 претендентов изъявили желание сдавать экзамен по административной специализации, среди которых как кандидаты на должности судей, так и действующие судьи, планирующие перевод.

Квалификационный экзамен проходил в четыре этапа: тестирование по истории украинской государственности, общим правовым знаниям, оценка когнитивных способностей, а также выполнение практического задания по специализации.

К первому этапу — тестированию по истории — было допущено 3 051 человек. Среди них 138 действующих судей местных судов и 2 913 кандидатов.

Наибольшую долю среди претендентов составляют сотрудники аппаратов судов (915 человек), представители прокуратуры (621), адвокаты (356), военнослужащие (148), а также представители других профессий.

В Комиссии также отметили сбалансированный гендерный состав участников: женщины и мужчины представлены поровну — по 50%.

По результатам I этапа квалификационного экзамена — тестирования знаний по истории украинской государственности, ко II этапу квалификационного экзамена — тестированию общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда, допущены 2 632 человека.

По составу участников: судьи местных судов — 121, кандидаты на должность судьи — 2 511.

По результатам II этапа квалификационного экзамена — тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда, к III этапу квалификационного экзамена — тестированию когнитивных способностей (специализация местного административного суда), допущены 604 человека.

По составу участников: судьи местных судов — 33, кандидаты на должность судьи — 571.

По результатам III этапа квалификационного экзамена — тестирования когнитивных способностей (специализация местного административного суда), к IV этапу квалификационного экзамена — выполнению практического задания по специализации местного административного суда, допущены 400 человек.

По составу участников: судьи местных судов — 21, кандидаты на должность судьи — 379.

Успешность выполнения практического задания по специализации местного административного суда

Для выполнения практического задания явились 397 человек.

кандидаты на должность судьи — 376 человек,

Не явились 3 человека.

Минимально допустимый балл выполнения практического задания — 112,5 балла.

Максимальный балл выполнения практического задания — 150 баллов.

По результатам IV этапа квалификационного экзамена — выполнения практического задания по специализации местного административного суда, успешно сдали квалификационный экзамен 282 человека.

По составу участников:

судьи местных судов — 19

кандидаты на должность судьи — 263

Среди участников, успешно сдавших квалификационный экзамен (специализация местного административного суда), больший процент составляют женщины:

женщины — 149, или 53% от общего количества участников;

мужчины — 133, или 47% от общего количества участников.

Наивысший показатель участия женщин зафиксирован среди представителей других профессий — 59%, судей — 58%, сотрудников аппаратов судов — 56% и адвокатов — 54%; наибольший процент мужчин — среди работников прокуратуры (57%) и военнослужащих (100%).

Судьи местных судов, которые намерены перевестись в другой местный суд, — преимущественно в возрасте старше 41 года (68%), в возрасте до 36 лет среди них нет.

Среди кандидатов на должность судьи 86% — в возрасте до 41 года.

Сотрудники аппаратов судов, военные и адвокаты — самые молодые категории: в возрасте 30–35 лет — 63%, 71% и 61% соответственно.

По результатам IV этапа квалификационного экзамена — выполнения практического задания по специализации местного административного суда, решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 1 апреля 2026 года к специальной проверке допущены 263 кандидата на должность судьи местного административного суда, которые набрали проходной балл квалификационного экзамена по специализации местного административного суда.

Город Киев уверенно лидирует по количеству желающих стать судьями — 23% от всех участников.

Наибольшее участие кандидатов на должность судьи обеспечили г. Киев, Львовская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области — в целом 57% от общего количества кандидатов.

