Конкурс до адмінсудів: із 9 339 кандидатів до спецперевірки дійшли лише 263

Після чотири етапи до спеціальних перевірок пройшли лише 263 кандидати.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від листопада 2024 року оголосила добір кандидатів на посади суддів місцевих судів, оголосивши добір з урахуванням 1 800 прогнозованих вакансій.

Як повідомили у Комісії, загалом заявки подали 9 339 осіб. Із них 3 428 претендентів виявили бажання складати іспит з адміністративної спеціалізації, серед яких як кандидати на посади суддів, так і діючі судді, які планують переведення.

Кваліфікаційний іспит проходитиме у чотири етапи: тестування з історії української державності, загальних правових знань, оцінювання когнітивних здібностей, а також виконання практичного завдання за спеціалізацією.

До першого етапу — тестування з історії — було допущено 3 051 особу. Серед них 138 чинних суддів місцевих судів та 2 913 кандидатів.

Найбільшу частку серед претендентів становлять працівники апаратів судів (915 осіб), представники прокуратури (621), адвокати (356), військовослужбовці (148), а також фахівці інших професій.

У Комісії також відзначили збалансований гендерний склад учасників: жінки та чоловіки представлені порівну — по 50%.

За результатами І етапу кваліфікаційного іспиту – складання тестування знань з історії української державності, до ІІ етапу кваліфікаційного іспиту – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, допущено 2 632 особи.

За складом учасників: судді місцевих судів – 121, кандидати на посаду судді – 2 511.

За результатами ІІ етапу кваліфікаційного іспиту – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, до ІІІ етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей (спеціалізація місцевого адміністративного суду), допущено 604 особи.

За складом учасників: судді місцевих судів – 33, кандидати на посаду судді – 571.

За результатами ІІІ етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей (спеціалізація місцевого адміністративного суду), до ІV етапу кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, допущено 400 осіб.

За складом учасників: судді місцевих судів – 21, кандидати на посаду судді – 379.

Успішність виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду

Для виконання практичного завдання з’явились 397 осіб.

кандидати на посаду судді – 376 осіб,

Не з’явилися 3 особи.

Мінімально допустимий бал виконання практичного завдання – 112,5 бала.

Максимальний бал виконання практичного завдання – 150 балів.

За результатами ІV етапу кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, успішно склали кваліфікаційний іспит 282 особи.

За складом учасників:

судді місцевих судів – 19

кандидати на посаду судді – 263

Серед учасників, які успішно склали кваліфікаційний іспит (спеціалізація місцевого адміністративного суду), більший відсоток жінок:

жінки — 149, або 53% від загальної кількості учасників;

чоловіки — 133, або 47% від загальної кількості учасників.

Найвищий показник участі жінок зафіксовано серед представників інших професій — 59%, суддів – 58%, працівників апаратів судів — 56% та адвокатів – 54%; найбільший відсоток чоловіків — серед працівників прокуратури (57%) та військовослужбовців (100%).

Судді місцевих судів, які мають намір перевестися до іншого місцевого суду, — переважно віком старше 41 року (68%), віком до 36 років серед них немає.

Серед кандидатів на посаду судді 86% — віком до 41 року.

Працівники апаратів судів, військові та адвокати — наймолодші категорії: у віці 30–35 років — 63%, 71% та 61% відповідно.

За результатами ІV етапу кваліфікаційного іспиту — виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 1 квітня 2026 року до спеціальної перевірки допущені 263 кандидати на посаду судді місцевого адміністративного суду, які отримали прохідний бал кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого адміністративного суду.

Місто Київ впевнено лідирує у кількості охочих стати суддями — 23% від усіх учасників.

Найбільшу участь кандидатів на посаду судді забезпечили м. Київ, Львівська, Одеська, Дніпропетровська та Харківська області — загалом 57% від загальної кількості кандидатів.

