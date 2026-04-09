Конкурс до адмінсудів: із 9 339 кандидатів до спецперевірки дійшли лише 263
Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від листопада 2024 року оголосила добір кандидатів на посади суддів місцевих судів, оголосивши добір з урахуванням 1 800 прогнозованих вакансій.
Як повідомили у Комісії, загалом заявки подали 9 339 осіб. Із них 3 428 претендентів виявили бажання складати іспит з адміністративної спеціалізації, серед яких як кандидати на посади суддів, так і діючі судді, які планують переведення.
Кваліфікаційний іспит проходитиме у чотири етапи: тестування з історії української державності, загальних правових знань, оцінювання когнітивних здібностей, а також виконання практичного завдання за спеціалізацією.
До першого етапу — тестування з історії — було допущено 3 051 особу. Серед них 138 чинних суддів місцевих судів та 2 913 кандидатів.
Найбільшу частку серед претендентів становлять працівники апаратів судів (915 осіб), представники прокуратури (621), адвокати (356), військовослужбовці (148), а також фахівці інших професій.
У Комісії також відзначили збалансований гендерний склад учасників: жінки та чоловіки представлені порівну — по 50%.
За результатами І етапу кваліфікаційного іспиту – складання тестування знань з історії української державності, до ІІ етапу кваліфікаційного іспиту – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, допущено 2 632 особи.
За складом учасників: судді місцевих судів – 121, кандидати на посаду судді – 2 511.
За результатами ІІ етапу кваліфікаційного іспиту – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, до ІІІ етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей (спеціалізація місцевого адміністративного суду), допущено 604 особи.
За складом учасників: судді місцевих судів – 33, кандидати на посаду судді – 571.
За результатами ІІІ етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей (спеціалізація місцевого адміністративного суду), до ІV етапу кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, допущено 400 осіб.
За складом учасників: судді місцевих судів – 21, кандидати на посаду судді – 379.
Успішність виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду
Для виконання практичного завдання з’явились 397 осіб.
кандидати на посаду судді – 376 осіб,
Не з’явилися 3 особи.
Мінімально допустимий бал виконання практичного завдання – 112,5 бала.
Максимальний бал виконання практичного завдання – 150 балів.
За результатами ІV етапу кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, успішно склали кваліфікаційний іспит 282 особи.
За складом учасників:
- судді місцевих судів – 19
- кандидати на посаду судді – 263
Серед учасників, які успішно склали кваліфікаційний іспит (спеціалізація місцевого адміністративного суду), більший відсоток жінок:
- жінки — 149, або 53% від загальної кількості учасників;
- чоловіки — 133, або 47% від загальної кількості учасників.
Найвищий показник участі жінок зафіксовано серед представників інших професій — 59%, суддів – 58%, працівників апаратів судів — 56% та адвокатів – 54%; найбільший відсоток чоловіків — серед працівників прокуратури (57%) та військовослужбовців (100%).
Судді місцевих судів, які мають намір перевестися до іншого місцевого суду, — переважно віком старше 41 року (68%), віком до 36 років серед них немає.
Серед кандидатів на посаду судді 86% — віком до 41 року.
Працівники апаратів судів, військові та адвокати — наймолодші категорії: у віці 30–35 років — 63%, 71% та 61% відповідно.
За результатами ІV етапу кваліфікаційного іспиту — виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 1 квітня 2026 року до спеціальної перевірки допущені 263 кандидати на посаду судді місцевого адміністративного суду, які отримали прохідний бал кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого адміністративного суду.
Місто Київ впевнено лідирує у кількості охочих стати суддями — 23% від усіх учасників.
Найбільшу участь кандидатів на посаду судді забезпечили м. Київ, Львівська, Одеська, Дніпропетровська та Харківська області — загалом 57% від загальної кількості кандидатів.
