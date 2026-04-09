В Минэкономики объяснили, что предусматривает «промышленный безвиз» с ЕС и новые правила торговли через интернет
Напомним, что Верховная Рада 8 апреля приняла во втором чтении законопроект № 12426, который приближает Украину к подписанию Соглашения АСАА — так называемого «промышленного безвиза» с Европейским Союзом.
Документ синхронизирует систему государственного рыночного надзора и технического регулирования с европейскими стандартами. В частности, он устанавливает равные требования к продукции, которая продается как в традиционных магазинах, так и через интернет.
В Министерстве экономики отмечают, что закон закрывает пробелы, которые позволяли реализовывать онлайн товары без надлежащей информации или с нарушением требований безопасности.
«Это защита не только потребителей, но и добросовестного бизнеса — от недобросовестной конкуренции. Также это важный шаг на пути к подписанию Соглашения АСАА с ЕС или «промышленного безвиза», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Что именно меняет принятый Закон:
- распространяет инструменты рыночного надзора на интернет-торговлю и другие способы дистанционной торговли;
- расширяет круг ответственных лиц и их обязанности. Помимо продавцов, требования распространяются на маркетплейсы/онлайн-платформы и фулфилмент-компании;
- разрешает отбор образцов продукции методами неразрушающего контроля с возвратом владельцу, если несоответствие не подтвердилось;
- вводит требования к контактной информации ответственных субъектов на продукции. Это упрощает проверки по всей цепочке поставок;
- вводит требование «ответственного субъекта» — резидента Украины — для отдельных видов продукции повышенной опасности. Перечень таких видов продукции будет определять Кабинет Министров Украины. Ответственным субъектом может быть производитель, импортер, уполномоченный представитель или фулфилмент-оператор — в зависимости от цепочки поставок;
- обновляет контроль не пищевой продукции при ввозе. Закон устанавливает алгоритмы взаимодействия таможни и органов рыночного надзора. Он также определяет меры в зависимости от риска;
- усиливает полномочия органов рыночного надзора в случаях нарушений, которые могут нанести серьезный вред конечному пользователю, в частности при онлайн-продажах;
- вводит подготовку национальной стратегии рыночного надзора по европейскому подходу.
Также будет разработана национальная стратегия рыночного надзора по европейской модели.
Принятие закона является одним из ключевых шагов к подписанию Соглашения АСАА, которое предусматривает взаимное признание сертификации для промышленных товаров в первых трех приоритетных секторах: низковольтное электрическое оборудование, электромагнитная совместимость оборудования и машины.
После вступления соглашения в силу украинские производители смогут экспортировать продукцию в Евросоюз без дополнительных проверок, что сократит расходы как времени, так и денег.
