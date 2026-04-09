У Мінекономіки пояснили, що передбачає «промисловий безвіз» з ЄС і нові правила торгівлі через інтернет

Закон встановлює рівні вимоги до продажу продукції, яка реалізується як оффлайн так і онлайн.

Нагадаємо, що Верховна Рада 8 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12426, який наближає Україну до підписання Угоди АСАА — так званого «промислового безвізу» з Європейським Союзом.

Документ синхронізує систему державного ринкового нагляду та технічного регулювання з європейськими стандартами. Зокрема, він встановлює рівні вимоги до продукції, що продається як у традиційних магазинах, так і через інтернет.

У Міністерстві економіки наголошують, що закон закриває прогалини, які дозволяли реалізовувати онлайн товари без належної інформації або з порушенням вимог безпеки.

«Це захист не лише споживачів, але й сумлінного бізнесу - від недобросовісної конкуренції. Також це важливий крок на шляху до підписання Угоди АСАА з ЄС або «промислового безвізу», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що саме змінює прийнятий Закон:

поширює інструменти ринкового нагляду на інтернет-торгівлю та інші способи дистанційної торгівлі;

розширює коло відповідальних осіб і їхні обов’язки. Окрім продавців, вимоги поширюються на маркетплейси/онлайн-платформи та фулфілмент-компанії;

дозволяє відбір зразків продукції методами неруйнівного контролю з поверненням власнику, якщо невідповідність не підтвердилась.

вводить вимоги до контактної інформації відповідальних суб’єктів на продукції. Це спрощує перевірки по всьому ланцюгу постачання;

запроваджує вимогу «відповідального суб’єкта» — резидента України — для окремих видів продукції підвищеної небезпеки. Перелік таких видів продукції визначатиме Кабінет Міністрів України. Відповідальним суб’єктом може бути виробник, імпортер, уповноважений представник або фулфілмент-оператор — залежно від ланцюга постачання;

оновлює контроль нехарчової продукції при ввезенні. Закон встановлює алгоритми взаємодії митниці та органів ринкового нагляду. Він також визначає заходи залежно від ризику;

посилює повноваження органів ринкового нагляду у випадках порушень, які можуть завдати серйозної шкоди кінцевому користувачу, зокрема під час онлайн-продажів;

запроваджує підготовку національної стратегії ринкового нагляду за європейським підходом.

Ухвалення закону є одним із ключових кроків до підписання Угоди АСАА, яка передбачає взаємне визнання сертифікації для промислових товарів у перших трьох пріоритетних секторах: низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність обладнання та машини.

Після набрання чинності угодою українські виробники зможуть експортувати продукцію до Євросоюзу без додаткових перевірок, що скоротить витрати як часу так і грошей.

