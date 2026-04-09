  1. В Україні
  2. / Законодавство

У Мінекономіки пояснили, що передбачає «промисловий безвіз» з ЄС і нові правила торгівлі через інтернет

15:42, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон встановлює рівні вимоги до продажу продукції, яка реалізується як оффлайн так і онлайн.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нагадаємо, що Верховна Рада 8 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12426, який наближає Україну до підписання Угоди АСАА — так званого «промислового безвізу» з Європейським Союзом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ синхронізує систему державного ринкового нагляду та технічного регулювання з європейськими стандартами. Зокрема, він встановлює рівні вимоги до продукції, що продається як у традиційних магазинах, так і через інтернет.

У Міністерстві економіки наголошують, що закон закриває прогалини, які дозволяли реалізовувати онлайн товари без належної інформації або з порушенням вимог безпеки.

«Це захист не лише споживачів, але й сумлінного бізнесу - від недобросовісної конкуренції. Також це важливий крок на шляху до підписання Угоди АСАА з ЄС або «промислового безвізу», — зазначив  міністр економіки, довкілля та сільського господарства  України Олексій Соболев.

Що саме змінює прийнятий Закон:

  • поширює інструменти ринкового нагляду на інтернет-торгівлю та інші способи дистанційної торгівлі;
  • розширює коло відповідальних осіб і їхні обов’язки. Окрім продавців, вимоги поширюються на маркетплейси/онлайн-платформи та фулфілмент-компанії;
  • дозволяє відбір зразків продукції методами неруйнівного контролю з поверненням власнику, якщо невідповідність не підтвердилась.
  • вводить вимоги до контактної інформації відповідальних суб’єктів на продукції. Це спрощує перевірки по всьому ланцюгу постачання;
  • запроваджує вимогу «відповідального суб’єкта» — резидента України — для окремих видів продукції підвищеної небезпеки. Перелік таких видів продукції визначатиме Кабінет Міністрів України. Відповідальним суб’єктом може бути виробник, імпортер, уповноважений представник або фулфілмент-оператор — залежно від ланцюга постачання;
  • оновлює контроль нехарчової продукції при ввезенні. Закон встановлює алгоритми взаємодії митниці та органів ринкового нагляду. Він також визначає заходи залежно від ризику;
  • посилює повноваження органів ринкового нагляду у випадках порушень, які можуть завдати серйозної шкоди кінцевому користувачу, зокрема під час онлайн-продажів;
  • запроваджує підготовку національної стратегії ринкового нагляду за європейським підходом.

Також буле розроблено національну стратегію ринкового нагляду за європейською моделлю.

Ухвалення закону є одним із ключових кроків до підписання Угоди АСАА, яка передбачає взаємне визнання сертифікації для промислових товарів у перших трьох пріоритетних секторах: низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність обладнання та машини.

Після набрання чинності угодою українські виробники зможуть експортувати продукцію до Євросоюзу без додаткових перевірок, що скоротить витрати як часу так і грошей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України законопроект ЄС Мінекономіки

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]